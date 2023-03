Crash Team Rumble : le jeu multijoueur et sa bêta fermée datés, un point sur les éditions au lancement

À la suite d'un teasing par l'intermédiaire d'un influenceur, Activision et Toys for Bob ont dévoilé le prochain jeu Crash Bandicoot lors des derniers Game Awards. Pas question d'aventure déjantée ici, mais d'un nouveau titre multijoueur qui mettra de côté les courses au profit d'affrontements en arènes à la sauce MOBA. Crash Team Rumble s'était fait discret depuis et refait enfin parler de lui alors que des previews viennent de sortir.

Ainsi, nous apprenons par l'intermédiaire de VGC que ce Crash Team Rumble sera lancé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One le 20 juin prochain. Avant cela, une bêta fermée aura lieu du jeudi 20 au lundi 24 avril, accessible si vous avez précommandé votre exemplaire. Elle permettra d'incarner Crash, Coco, Tawna, Neo Cortex et Dingodile, qui s'affronteront sur trois cartes différentes au cours de batailles en 4v4.

Du côté des éditions, la standard sera facturée 29,99 $, donnant accès au jeu et son Battle Pass Premium de la Saison 1, tandis qu'une Deluxe à 39,99 $ ajoutera le Passe de Combat Premium de la Saison 2, débloquera les 25 niveaux et récompenses associées du premier pass, et octroiera l'accès à un Digital Proto Pack comprenant une skin Blocky et divers équipements.

Si vous préférez les karts, Crash Team Racing Nitro-Fueled est lui toujours en vente sur Amazon.

Mise à jour : ajout de la bande-annonce célébrant l'ouverture des précommandes.