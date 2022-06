Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, une version remastérisée annoncée pour cet hiver !

Square Enix nous a donné rendez-vous cette nuit pour une courte présentation Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration, fortement teasée sur les réseaux sociaux au point d'en préciser la date et l'heure sur les différents fuseaux horaires. Il y avait forcément de quoi être hypé et l'éditeur n'a clairement pas fait ça pour rien. L'une des annonces avait quelque peu fuité à cause du leaker The Snitch, qui avait diffusé un visuel issu de la fin de Final Fantasy VII Remake avec Zack Fair en gros plan et quatre carrés de couleur pour ce que tout le monde supposait être autant de plateformes de jeu. Forcément, la plupart des joueurs ont pensé à Crisis Core: Final Fantasy VII, jeu de la PSP sorti en 2007 au sein du projet Compilation of Final Fantasy VII et qui faisait office de préquelle. Jamais paru ailleurs, il était donc fortement demandé sous la forme d'une remastérisation, voire d'un remake. Alors, qu'en est-il ?

Eh bien oui, Square Enix vient bien d'annoncer Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion à destination des PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC pour une sortie prévue cet hiver sans plus de précision. Il s'agira d'une version remastérisée bénéficiant de modèles 3D améliorés, avec des dialogues entièrement doublés et de nouveaux arrangements musicaux. La bande-annonce a de quoi rendre les fans nostalgiques, montrant évidemment les différents membres du SOLDAT, dont le protagoniste Zack Fair, Angeal, Sephiroth et Genesis, mais aussi Aerith. Et, oui, le système de combat avec sa fameuse roulette sera conservé.

