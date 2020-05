Crucible : les modes de jeu sont à l’honneur dans de nouvelles vidéos

Il n’y a pas si longtemps que cela, Amazon Games nous présentait les deux premiers personnages de Crucible, son futur TPS. Celui-ci refait parler de lui aujourd’hui avec trois courtes vidéos qui évoquent cette fois les trois modes de jeu qui vous attendent, ces derniers ayant déjà été teasés lors de l’officialisation de la date de sortie.

La première de ces tâches difficiles consiste à récupérer les cœurs des ruches dans le mode éponyme. N’allez pas croire qu’il s’agit de structures toutes bêtes. Les ruches sont de grosses bestioles qui ne vous laisseront pas leur précieux sésame sans se battre. Une fois que vous et vos trois coéquipiers êtes en possession de trois cœurs, vous décrochez la victoire. Il faudra simplement faire attention aux quatre joueurs d’en face qui poursuivent les mêmes objectifs et vous pousseront dans une course à la collecte. Le mode Contrôle des Derricks est beaucoup plus classique puisqu’il vous demande simplement de contrôler les fameux derricks pour engranger un maximum de points, la première équipe de huit joueurs à atteindre les 100 points l’emporte.

Chasseur Alpha conclut cette nouvelle présentation avec, là encore, quelque chose d’assez sobre. Huit équipes de deux joueurs s’affrontent jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une. Cette ultime vidéo nous apprend qu’il existe un système d’expérience, d’objectifs et de niveaux permettant d’améliorer les capacités votre avatar, un principe apparemment commun aux trois modes. Outre la présence de PNJ, la petite subtilité de Chasseur Alpha vient du fait qu’il est impossible de réanimer un allié à terre. En revanche, il est possible de s’allier avec un autre joueur seul si vous veniez à perdre votre partenaire. Une alliance toutefois temporaire puisqu’elle sera rompue si vous êtes parmi les trois derniers joueurs en vie.

Pour rappel, Crucible sortira le 20 mai prochain sur Steam.