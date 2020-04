Cyberpunk 2077 : CD Projekt lance un concours pour gagner un PC moddé

Décidément, CD Projekt aime bien les concours tournant autour des ordinateurs. Après avoir offert quelques dizaines de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Édition Cyberpunk 2077, voilà que le studio polonais lance « Cyber-Up Your PC », un concours pour modder un boîtier.

Le principe est simple, il suffit de se rendre sur la page du concours et de télécharger les éléments visuels nécessaires, puis de redesigner un boîtier d'ordinateur sur la base d'un Alienware Aurora en y rajoutant au moins un matériau recyclé et un logo de gang ou d'une mégacorporation, tout en mettant l'accent sur l'opposition des classes sociales, thème majeur du cyberpunk. Les mots d'ordre sont « faisabilité du projet, créativité et fidélité au style de Cyberpunk 2077 ». Un jury sélectionnera alors les cinq meilleurs créations et des moddeurs professionnels les construiront par la suite. Une grande finale désignera un vainqueur qui repartira avec un PC Alienware embarquant un GPU NVIDIA, un écran, une souris et un clavier Alienware et un casque sans fil SteelSeries. Les quatre autres auront quand même droit à des « mentions honorables ».

Les fans voulant participer à ce concours ont jusqu'au 17 mai 2020 pour soumettre leurs idées, et sinon, vous pouvez retrouver les éléments graphiques des gangs et mégacorporations de Cyberpunk 2077 sur la seconde page. Pour rappel, le jeu de CD Projekt est attendu le 17 septembre sur PC mais également sur PlayStation 4 et Xbox One.