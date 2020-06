Cyberpunk 2077 : comparaison en vidéo entre le gameplay de 2018 et 2020

Cette semaine, CD Projekt a diffusé son premier Night City Wire, l'occasion de redécouvrir quelques séquences de gameplay de Cyberpunk 2077. Le studio polonais a surtout insisté sur le Braindance, mais tout au long de la diffusion, de courtes séquences de gameplay ont été montrées, avec des plans similaires à la toute première vidéo du même genre diffusée à l'été 2018.

Cycu1 a donc eu l'idée de comparer ces séquences, tirées de versions en cours de développement, mais avec deux ans d'évolution. Du downgrade en vue ? Pas vraiment, au contraire, de nombreuses textures sont encore plus réalistes en 2020, mais il y a eu de petits changements dans les environnements et surtout sur l'éclairage. Difficile de dire si Cyberpunk 2077 est vraiment plus beau maintenant, mais en tout cas, le résultat est toujours impressionnant.

Pour rappel, la date de sortie de Cyberpunk 2077 est fixée au 19 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, des versions PS5, Xbox Series X et Stadia arriveront à des dates encore inconnues. Le jeu est disponible en précommande à 59,99 € à la Fnac.

