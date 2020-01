Cyberpunk 2077 : les inévitables figurines Pop! dévoilées

Cyberpunk 2077 sera un mastodonte vidéoludique à sa sortie, et bien évidemment, les produits dérivés vont affluer. McFarlane avait déjà dévoilé ses figurines articulées de V (en version masculine) et de Johnny Silverhand, et bien sûr, il y aura des Pop!.

Funko a profité du London Toy Fair pour dévoiler les premières figurines Pop! de Cyberpunk 2077, nous retrouverons ainsi V en homme comme en femme, et encore une fois Johnny Silverhand, qui semble être finalement plus emblématique que le personnage principal. Le guitariste sera proposé en deux versions, une première avec ses deux pistolets et une seconde à genoux, sans lunettes, comme à la fin de la bande-annonce de l'E3 2019.

Ces figurines Pop! de Funko devraient arriver en boutique le 16 avril prochain, contrairement à Cyberpunk 2077 qui a été repoussé au 17 septembre 2020.