Cyberpunk 2077 : The Ballad of Buck Ravers, un troisième single du groupe Samurai disponible à l'écoute

Gameplay, bande-annonce alléchante et promesse d'un futur anime, les divers éléments de Cyberpunk 2077 et son univers montrés lors du Night City Wire ont eu de quoi exciter les joueurs la semaine dernière. CD Projekt n'en reste pas là et a diffusé une nouvelle vidéo, musicale cette fois.

Parmi les multiples artistes, dont Grimes, qui auront leurs compositions dans la bande-son, c'est à nouveau Refused qui est l'honneur, lui qui donnera vie au groupe SAMURAI auquel appartient Johnny Silverhand dans l'univers de Cyberpunk. Après Chippin' In et Never Fade Away, c'est donc un troisième morceau de Punk Hardcore qui nous est présenté, intitulé The Ballad of Buck Ravers et dont les paroles disponibles en description de la vidéo sont toujours aussi fortes, parlant de vengeance avec toute la violence que cela apporte.

Nous pourrons l'apprécier en jeu à la sortie de Cyberpunk 2077 le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC, la version Stadia étant aussi prévue en fin d'année, tandis que des mises à jour pour PS5 et Xbox Series X auront lieu dès leur lancement. Dans tous les cas, vous pouvez le précommander au prix de 54,99 € sur Amazon.

