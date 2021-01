Daily Deal Oculus Quest 2 : le jeu en promotion du jour est un hack-and-slash en VR... (16/01/2020)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédentes soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Le titre mis en avant aujourd'hui est un excellent jeu qui est parfaitement réalisé, graphiquement superbe et offre quelques heures de jeux fort sympathiques. A noter, il n'est disponible qu'en anglais pur et dur (pas de sous-titres FR). A ce sujet, notre référencement des jeux Quest 1|2 en français est ici.

Until You Fall 24,99 € 22,49 € (-10 %) (1,02 Go) (anglais) (C) (4,8/5) - PEGI 12

Until You Fall est un hack-and-slash en VR inspiré des jeux d'arcade qui vous forcera à explorer et à maîtriser votre propre style de combat durant des heures de plaisir frénétique et cinétique

