Dark Light : le metroidvania sombre et futuriste lancé en Early Access

Le genre du Metroidvania est intemporel, et de nombreux titres en 2D continuent de sortir régulièrement. Tout récemment, le studio franco-belge The Shady Gentlemen a par exemple refait parler de SteamDolls: Order of Chaos, mais cette semaine, c'est Mirari&Co qui lance Dark Light en Early Access sur Steam.

Dark Light est donc un jeu d'aventure et d'action en 2D prenant place dans un futur particulièrement sombre, voire cyberpunk, où des forces surnaturelles ont envahi le monde. Pour les affronter, le Dark Hunter dirigé par le joueur doit se servir de son drone afin de les détecter, le titre proposant 25 armes à collecter, des capacités à améliorer et de l'équipement personnalisable. Comme tout bon metroidvania, la progression est non linéaire, le joueur pourra croiser 20 types d'ennemis différents, des boss et des PNJ, le tout avec des graphismes très jolis, comme le montre la bande-annonce ci-dessus.

Dark Light est disponible en Early Access sur Steam au prix de 12,49 € (avec une réduction de 10 % jusqu'au 15 mai), 40 % du contenu du jeu étant accessible, tandis que la version finale est attendue à une date encore inconnue sur PC et Nintendo Switch.