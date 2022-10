Dark Souls: Prepare to Die Edition, les serveurs du mode PvP ne reviendront pas

En début d'année, alors que tout le monde attendait la sortie d'Elden Ring, FromSoftware et Bandai Namco faisaient face à un problème touchant leurs anciens titres. Un moddeur avait mis en lumière une faille de sécurité permettant de prendre le contrôle d'un PC via les modes PvP des Dark Souls. Les studios ont donc coupé les fonctionnalités en ligne en attendant de trouver une solution.

Depuis, Elden Ring est sorti et Dark Souls III a eu droit à une mise à jour en août dernier pour retrouver son mode PvP. Aujourd'hui, c'est Dark Souls II: Scholar of the First Sin qui bénéficie du même patch, du moins dans sa version DirectX 11. La version DX9 aura droit à une mise à jour prochainement, de même que Dark Souls Remastered. Mais pour l'opus d'origine, il faudra faire une croix sur le mode multijoueur.

Eh oui, FromSoftware annonce qu'il n'est pas capable de faire revenir les services en ligne de Dark Souls: Prepare to Die Edition, datant de 2012. Les développeurs expliquent brièvement que le titre dispose de systèmes trop âgés pour être adaptés en toute sécurité, les fans du jeu ne pourront plus profiter du mode PvP. Le mode solo est évidemment toujours disponible, mais c'est une énorme partie du jeu, surtout pour les fans hardcore, qui se voit ici abandonnée.

Si vous voulez une expérience complète du premier volet, il faut donc se tourner vers le remaster, Dark Souls: Remastered est disponible contre 35,99 € sur Gamesplanet.