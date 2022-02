Elden Ring : des problèmes de sécurité à prévoir sur PC ?

Il y a quelques jours, un moddeur a mis en lumière un énorme problème de sécurité dans les jeux Dark Souls: Remastered/Prepare to Die Edition, Dark Souls 2/Scholar of the First Sin et Dark Souls 3 sur PC, dans leurs versions Steam. Pour faire simple, si vous jouez en ligne, un internaute avisé pouvait utiliser une faille dans le code des jeux pour entrer du nouveau code sur votre PC.

Une faille de sécurité très inquiétante, permettant de pirater aisément un ordinateur d'un joueur jouant simplement à un titre sur Steam. Fort heureusement, le moddeur en question n'était pas malveillant et il a prévenu FromSoftware de ce problème. Bon, le développeur japonais n'a pas réagi, le moddeur a donc gentiment hacké un streameur sur Twitch pour afficher une image sur son PC contre sa volonté, dévoilant l'existence de la faille au grand jour, et FromSoftware a depuis bloqué les services en ligne de ses jeux sur Steam en attendant de résoudre le bug.

Mais à quelques jours du lancement du très attendu Elden Ring sur PC, via Steam, les joueurs s'inquiètent... et il y a de quoi. LukeYui, créateur du logiciel de triches Blue Sentinel, explique avoir mis le nez dans le code de la version bêta du jeu, qui partage de nombreuses similitudes avec celui de Dark Souls 3. Ce qui n'a rien de rassurant, les erreurs de code sont toujours là, et d'après lui, il ne faudrait que cinq minutes à un tricheur pour porter ses scripts de Dark Souls 3 dans Elden Ring. Par ailleurs, la présence d'EasyAntiCheat ne serait qu'une petite barrière facilement franchissable pour les tricheurs les plus expérimentés, et une fois passée cette barrière, le code vulnérable reste donc le même. Il est tout de même bon de rappeler que vous pouvez très bien jouer hors ligne à ces titres.

FromSoftware et Bandai Namco n'ont quasiment pas communiqué sur les problèmes de sécurité des Dark Souls, se contentant de couper les serveurs PvP, il y a donc de quoi s'inquiéter concernant l'état d'Elden Ring au lancement. Pour rappel, le titre est gold depuis la semaine dernière, et il arrivera le 25 février prochain. Vous pouvez le précommander à 50,99 € chez Gamesplanet.

