DARKTIMES, soutenu par Animoca, sera lancé sur Sui

Développé en partenariat avec Blowfish Studios, DARKTIMES est prévu pour un lancement en alpha fin 2024.

DARKTIMES, un jeu de combat médiéval inspiré des traditions nordiques et basé sur un système de combat physique, a choisi Sui comme plateforme blockchain de prédilection, via un partenariat avec Mysten Labs, le contributeur original de la plateforme innovante de Layer 1 et de contrats intelligents. Développé en secret par Blowfish Studios, le studio de jeux phare d’Animoca Brands, DARKTIMES se veut être un écosystème de jeu social créé avec une mentalité “gamers-first”.

DARKTIMES est un jeu multijoueur PvP rapide, sombre et décontracté, qui propose des arbres de compétences et une progression pour maintenir l’intérêt du gameplay, tout en se rapprochant davantage d’un RPG que des jeux Battle Royale hyper-décontractés typiques. DARKTIMES se déroule dans un monde médiéval de brutalité et de magie sanguine. Le jeu s’inspire des tons inquiétants de la dark fantasy, tempérés par une touche d’humour de pub britannique et une barbarie exagérée à la Tarantino. En se lançant sur Sui, le jeu se détache des éléments blockchain pour offrir une intégration utilisateur sans faille et un environnement de jeu sans friction. En partenariat avec Sui, DARKTIMES prévoit de lancer son premier test de jeu très attendu lors de la Korea Blockchain Week, suivi d’un lancement en alpha du jeu pour des utilisateurs sélectionnés plus tard dans l’année.

“Le développement de DARKTIMES a commencé en secret fin 2021, et nous sommes ravis de le présenter enfin au monde, en commençant par la Korea Blockchain Week”, a déclaré Lucien Dorman, fondateur et PDG de DARKTIMES. “DARKTIMES a toujours cherché à offrir aux joueurs une expérience de jeu indiscernable des écosystèmes de jeu traditionnels. Nous avons choisi de construire sur Sui afin de réduire les frictions et la complexité pour les joueurs non natifs de la crypto, rendant ainsi le jeu web3 plus agréable pour tout le monde.”

Adeniyi Abiodun, directeur produit et cofondateur de Mysten Labs, indique : “Nous sommes ravis d’accueillir DARKTIMES dans la communauté Sui et de soutenir l’équipe à travers cette phase initiale et le lancement du jeu. La pile technologique de Sui est la solution de référence pour les développeurs de jeux souhaitant explorer l’écosystème de jeu web3 sans ajouter de barrières supplémentaires telles que la création de portefeuilles, les frais de gaz, et plus encore.”

Rune Run, la campagne interactive “play-to-play” de DARKTIMES, commence le 30 août 2024 en partenariat avec plusieurs des plus grandes communautés de jeux web3 et de crypto, y compris Mocaverse, GAM3S.GG, MON Protocol, et W3GG, entre autres. Les joueurs peuvent participer pour gagner des NFTs Genesis DARKTIMES, qui fourniront un accès anticipé à DARKTIMES lors de son lancement officiel fin 2024. Les NFTs offriront également aux joueurs l’accès à des niveaux avancés contenant des pools de prix plus importants et d’autres récompenses axées sur le jeu.

Pour plus d’informations sur DARKTIMES, veuillez visiter : https://playdarktimes.com/

À propos de Sui

Sui est une plateforme blockchain et de contrats intelligents de Layer 1 unique en son genre, conçue de A à Z pour rendre la propriété des actifs numériques rapide, privée, sécurisée et accessible à tous. Son modèle centré sur les objets, basé sur le langage de programmation Move, permet une exécution parallèle, une finalité en moins d’une seconde et des actifs riches en chaîne. Avec un traitement et un stockage évolutifs horizontalement, Sui prend en charge une large gamme d’applications avec une vitesse inégalée à faible coût. Sui est une avancée significative dans la blockchain et une plateforme sur laquelle les créateurs et les développeurs peuvent construire des expériences incroyables et conviviales. Les utilisateurs peuvent en savoir plus sur https://sui.io

À propos de Mysten Labs

Mysten Labs est une équipe d’experts en systèmes distribués, langages de programmation et cryptographie dont les fondateurs étaient des cadres supérieurs et des architectes principaux de projets blockchain pionniers. La mission de Mysten Labs est de créer une infrastructure fondamentale pour le web3. Les utilisateurs peuvent en savoir plus sur https://mystenlabs.com

À propos de DARKTIMES

DARKTIMES est construit en partenariat avec le studio de jeux phare d’Animoca Brands, Blowfish Studios. Le jeu innovant, multijoueur et gratuit de Brawler Royale web3 présente un système de combat basé sur la physique en son cœur. Situé dans un monde médiéval inspiré des traditions nordiques, le jeu immersif combine dark fantasy avec humour noir et un fort élément social. DARKTIMES vise à offrir une expérience d’intégration sans faille pour les joueurs traditionnels, en ne s'occupant pas de l'aspect technologique et en permettant aux joueurs de se concentrer sur ce qui compte vraiment : s’amuser. Les utilisateurs peuvent en savoir plus et se préinscrire sur https://playdarktimes.com