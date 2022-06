Darwin's Paradox : ZeDrimeTim, studio parisien mené par d'ex-cadres d'Arkane et Focus, dévoile son premier jeu inspiré par la science-fiction des 50's

Généralement, quand nous lisons un communiqué pour annoncer la création d'un nouveau studio, ce n'est que quelques années plus tard que nous découvrons son premier projet. ZeDrimeTim a décidé de tout balancer d'un coup, en officialisant son existence en même temps que son premier jeu.

Le studio parisien a été cofondé par Mika Tanguy, ancien VFX Supervisor passé par Umedia et Artful, et Gilles Aujard, scénographe et designer. Ils n'ont à priori pas d'expérience concrète dans le jeu vidéo, mais compenseront en s'entourant de 2 grands noms du jeu vidéo en France : Romuald Capron, ancien directeur d'Arkane Lyon rapidement passé sur PowerZ, qui officiera en tant que producteur exécutif, et Cédric Lagarrigue, fondateur et dirigeant de Focus pendant plus de 2 décennies.

Ensemble, ils vont plancher sur Darwin's Paradox, un jeu de plateforme et d'aventure inspiré par Inside, Limbo et Little Nightmares, qui apportera « une proposition nouvelle, baignée d'humour, et influencée par l'Âge d'or de la science-fiction des années 50 et le cinéma d'animation 3D d'aujourd'hui ». Il tournera sous Unreal Engine 5, est prévu sur PC et consoles pour 2024, et bénéficiera d'une levée de fonds déjà réussie. Le concept art qui accompagne l'annonce nous donne peut-être déjà une idée de l'ambiance et la direction artistique.



Mika Tanguy, directeur général de Zedrimetim qui a supervisé les effets spéciaux de nombreux films et collaboré avec les plus grands réalisateurs commente : « Le cinéma et l'animation utilisent de plus en plus les outils du jeu vidéo comme le moteur Unreal Engine . Le positionnement du studio Zedrimetim est unique et original : il permet de réunir les talents du cinéma et de l'animation et des talents du jeu vidéo autour de productions originales. » Romuald Capron, ex-studio director d'Arkane Lyon (Dishonored, Deathloop…) fait partie de cette aventure, associé, il officie en tant qu'executive producer : « Après une carrière dans le jeu vidéo déjà bien remplie, je souhaitais aujourd'hui m'impliquer dans un projet à taille humaine. J'ai été immédiatement séduit par la direction artistique et les mécaniques de gameplay de Darwin's Paradox et je suis vraiment ravi d'aider l'équipe de ZeDrimeTim à transformer cette vision en un jeu avec une forte identité. » Cédric Lagarrigue fondateur de l'éditeur Focus Home Interactive qu'il a dirigé pendant une vingtaine d'années : « J'ai eu le bonheur dans ma carrière de découvrir et d'accompagner des studios sur des jeux, qui malgré leurs budgets limités sont devenus de grands succès. Darwin's Paradox possède les ingrédients pour faire partie de cette catégorie. L'excellent prototype jouable et le positionnement du studio m'ont convaincu d'investir dans le projet et d'accompagner l'équipe dans cette aventure excitante. » Gilles Aujard, président de Zedrimetim : « Nous sommes en train de compléter l'équipe qui sera constituée d'une douzaine de personnes, chaque membre aura un impact fort sur la qualité du jeu, c'est pour cette raison que nous souhaitons intégrer tout le monde à cette aventure en leur permettant d'accéder au capital de la société. » Une levée de fonds a été réalisée afin de permettre au jeune studio de bénéficier de l'assise financière nécessaire aux phases de préproduction et production, jusqu'au lancement de Darwin's Paradox. Cette levée a réuni les quatre associés, des business angels issus de l'industrie de l'Entertainment, du jeu vidéo et de la finance ainsi que Bpifrance, via le fonds Tech x Touch géré pour le compte de l'État dans le cadre de France 2030. « Nous sommes enthousiastes de participer à la création de ce nouveau studio porté par une équipe aux multiples talents éprouvés, sur un positionnement original, croisant l'univers du cinéma à celui du jeu vidéo. Cette transversalité est celle que nous souhaitons largement promouvoir au sein des différentes verticales de nos Industries Culturelles et Créatives, c'est un des axes forts de notre grand plan Touch ! » déclare Anne Villette, Directrice d'investissements senior du Pôle Industries Créatives de Bpifrance.

Il nous tarde déjà d'en apprendre davantage sur l'avenir de Darwin's Paradox et ZeDrimeTim, qui recrute pour gonfler ses rangs.