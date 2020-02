Death Stranding : une adorable figurine Nendoroid de Sam Porter Bridges, avec une version spéciale

Véritable jeu phénomène sorti en novembre dernier sur PlayStation 4 et attendu cet été sur PC, Death Stranding a évidemment droit à ses produits dérivés, et cette semaine, Good Smile Company a lancé les précommandes d'une figurine Nendoroid de Sam Porter Bridges, personnage principal du jeu d'Hideo Kojima.

Comme à chaque fois, nous avons droit à une petite figurine d'une dizaine de centimètres avec quelques accessoires, à savoir ici deux bagages pouvant être attachés, BB dans son bocal, le scanner de terrain Odradek, un Cryptobiote et un fusil. Mais Good Smile Company propose également une Great Deliverer Version avec davantage de bagages, une capuche et des lunettes de soleil, pour encore plus de choix.

La figurine Nendoroid de Sam Porter Bridges est disponible en précommande sur le site du fabricant au prix de 5 200 ¥ (43 €) pour la version simple et 8 800 ¥ (72 €) pour la version spéciale. Les figurines seront ensuite livrées à partir du mois d'août 2020.

