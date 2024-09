Deliver At All Costs : Konami dévoile un jeu d'action inspiré des années 50

Même s'il peut se reposer sur son énorme catalogue de franchises comme Meta Gear, Silent Hill, Castlevania, Bomberman ou encore PES, Konami sait aussi innover et dévoile aujourd'hui Deliver At All Costs, un jeu d'action et de destruction qu'il éditera. C'est le jeune studio suédois Far Out Games qui est en charge du développement.

Deliver At All Costs nous plongera dans un univers inspiré des années 1950, aux côtés de Winston Green, un livreur au passé sombre qui va devoir effectuer des livraisons « aussi étranges que dangereuses » en semant le chaos sur son passage. Un titre qui sent bon l'arcade avec des actions aux « conséquences imprévisibles » et une intrigue mystérieuse en trois actes.

Semez le chaos et la destruction dans les rues Sillonnez la ville à travers des environnements hautement destructibles et semez le chaos à bord d’une grande variété de véhicules. Effectuez des livraisons et des missions étranges, chacune avec son propre style de jeu et sa propre mécanique. De la livraison d'un Marlin géant à l'élimination d'une bombe atomique au bord de l'explosion, attendez-vous toujours à l'inattendu ! Voyagez à travers un monde dynamique Explorez un monde au design complexe avec de grands environnements semi-ouverts, à pied ou en véhicule. Attention cependant à ne pas contrarier les citoyens : ils réagiront à vos actions de la manière la plus imprévisible qui soit… Venez pour le chaos, restez pour l'histoire Au milieu du chaos et de la destruction, embarquez pour une histoire de mystère et d'intrigue divisée en trois actes, avec un casting de personnages uniques et mémorables. Suivez Winston alors qu'il s'enfonce dans les profondeurs de la folie. Les paysages et les sons de 1959 Plongez dans l'atmosphère des années 1950 avec une esthétique et une musique évocatrice rendant hommage à l'ère iconique. Avec des éléments de design des années 1950, une bande-son originale, des publicités radio, des doublages en anglais et des menus qui reflètent l'époque – le tout capturant l'essence de ce qui a rendu les années 1950 légendaires.

Deliver At All Costs n'a pas encore de date de sortie précise, il arrivera « prochainement » sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page, ainsi que des cartes PSN sur Amazon.