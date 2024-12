Demeo Battles enfin lancé sur PS5 et PSVR 2 !

Après l'excellent Demeo (TEST de Demeo : le Donjons & Dragons de la réalité virtuelle), Resolution Games a lancé l'année dernière Demeo Battles, un jeu de rôle tactique au tour par tour permettant d'affronter d'autres joueurs en ligne. Le titre en VR est déjà disponible sur SteamVR, Meta Quest 2 et 3 ainsi que sur le PICO 4, mais Demeo Battles débarque cette semaine sur une nouvelle plateforme.

Resolution Games lance la version PS5 de Demeo Battles, aussi bien disponible en flat qu'en réalité virtuelle pour le PlayStation VR 2. Voici tout ce qu'il faut retenir sur le jeu :

Bienvenue dans l'arène ! Demeo Battles VR est un jeu de stratégie compétitif au tour par tour pour 1 à 4 joueurs, incluant : Des tactiques de combat au tour par tour - Affrontez vos ennemis sur plus de 10 cartes à grille de déplacement spécialement conçues pour un maximum d'action en JcJ, mais méfiez-vous de la Brûlure !

- Affrontez vos ennemis sur plus de 10 cartes à grille de déplacement spécialement conçues pour un maximum d'action en JcJ, mais méfiez-vous de la Brûlure ! Des sbires monstrueux - Constituez une armée de bestioles maléfiques pour combattre à vos côtés. Des rats aux gobelins, en passant par les trolls des cavernes et les gelées géantes, vous aurez l'embarras du choix. Plus de 30 créatures au lancement, chacune avec sa propre personnalité !

- Constituez une armée de bestioles maléfiques pour combattre à vos côtés. Des rats aux gobelins, en passant par les trolls des cavernes et les gelées géantes, vous aurez l'embarras du choix. Plus de 30 créatures au lancement, chacune avec sa propre personnalité ! L'union de héros - Déployez 2 champions dans chaque combat et profitez au mieux de leurs atouts complémentaires pour terrasser vos ennemis, en les contrôlant tous les deux directement ou en coopérant avec un autre joueur.

- Déployez 2 champions dans chaque combat et profitez au mieux de leurs atouts complémentaires pour terrasser vos ennemis, en les contrôlant tous les deux directement ou en coopérant avec un autre joueur. Votre propre style de jeu : choisissez un champion qui correspond à votre style parmi 7 classes pour lancer des sorts, dominer au corps à corps et bien plus, avec plus de 80 cartes parmi lesquelles choisir !

: choisissez un champion qui correspond à votre style parmi 7 classes pour lancer des sorts, dominer au corps à corps et bien plus, avec plus de 80 cartes parmi lesquelles choisir ! Héros sur mesure - Dépensez judicieusement vos pièces avant de descendre dans l'arène pour vous constituer un équipement unique qui se renouvelle à chaque partie, grâce à une sélection aléatoire de cartes d'action et de monstres à choisir.

- Dépensez judicieusement vos pièces avant de descendre dans l'arène pour vous constituer un équipement unique qui se renouvelle à chaque partie, grâce à une sélection aléatoire de cartes d'action et de monstres à choisir. Escarmouches éclair - Enchaînez les combats et relevez sans cesse de nouveaux défis avec des parties qui ne durent pas plus de 20 minutes en moyenne.

- Enchaînez les combats et relevez sans cesse de nouveaux défis avec des parties qui ne durent pas plus de 20 minutes en moyenne. Mode Solo - 60 défis pour affiner vos talents tactiques.

- 60 défis pour affiner vos talents tactiques. Cross-Play - Jouez avec vos amis sur tous les dispositifs compatibles.

- Jouez avec vos amis sur tous les dispositifs compatibles. Prise en charge du retour haptique - Découvrez Demeo Battles VR avec la prise en charge du retour haptique sur votre DualSense ainsi que le casque PS VR2 et les manettes Sense.

Vous pouvez acheter le PSVR 2 avec Horizon Call of the Mountain contre 399,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.