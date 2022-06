Demeo : ça vous dirait de peindre vous-même les figurines du jeu ?

Beaucoup de studios devraient prendre exemple sur Resolution Games : il fait partie des bons élèves de la scène VR. Aux petits soins avec sa communauté, disponible sur les réseaux et disposant d'une sacrée volonté pour faire progresser la réalité virtuelle, l'équipe derrière Demeo, l'incontournable RPG sur plateaux, nous propose de renouer avec l'art !

La mise à jour Heroes' Hangout Painting Party, déjà disponible depuis quelques jours, va faire beaucoup d'émules. Que serait un jeu de plateau sans figurines faites ou peintes à la main ? Avant tout, le monde du jeu de plateau réside aussi dans cet aspect. Les barbus amateurs de Warhammer ou encore du Seigneur des Anneaux vous le diront : les figurines faites main font la beauté du jeu et embellissent les vitrines qui sont souvent mises en scène.

Le jeu propose donc aux joueurs d'y aller de votre meilleur coup de pinceau, pour peindre avec précision des tableaux et donner vie aux figurines et monstres miniatures. Il faut avouer que le résultat est surprenant. Le compte Twitter du studio regorge maintenant de créations partagées par la communauté. Même s'il n'est pas possible (pour l'instant ?) d'intégrer dans le jeu ses propres créations, nous ne pouvons que saluer l'effort mené par Resolution Games pour faire plaisir à sa communauté.

Le hub qui recueille les joueurs, s'étoffe lui aussi, avec l'introduction d'un lecteur de cassettes pour ambiancer la salle et souffler un coup avant de replonger dans les méandres obscurs du plateau. L'univers et l'histoire des héros, comme le bestiaire, s'ouvrent à nous sous forme de livres à consulter de part et d'autre de la pièce. Le studio en a profité pour ajouter le déplacement libre pour vagabonder çà et là dans l'antre des joueurs. Nous attendons vos créations avec impatience sur les réseaux !

