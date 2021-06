Demeo : l'extension gratuite Realm of the Rat King sort aujourd'hui !

Nous l'attendions depuis son annonce, l'extension Realm of the Rat King, faisant suite à The Black Sarcophagus, sort aujourd'hui sur sur les boutiques Steam et Oculus Quest. Le jeu en lui-même ne devrait plus tarder à arriver sur l'Oculus Rift. Il est actuellement en attente d'approbation de la part de Facebook.

C'est la première grosse mise à jour de Demeo et le début d'une longue série de contenus gratuits. Nous l'évoquions, Resolution Games est au petit soin avec sa communauté et assure déjà penser à la suite, avec de nouveaux univers, personnages, monstres et cartes, mais aussi travailler sur la tant attendue fonctionnalité de sauvegarde en plein jeu.

Concernant l'extension en elle-même, Realm of the Rat King est une aventure qui se joue sur cinq niveaux, soit deux de plus que pour la première histoire. Nos aventuriers viennent en aide à la ville de Sunderhaven, qui d'après les dires des villageois, fait face à un mal grandissant à l'origine de l'infestation de la ville par les rats. Ceux-ci semblent guidés par une force mystérieuse... C'est ainsi que nous plongeons dans les méandres des égouts étroits et putrides de Sunderhaven à la recherche du grand méchant Roi des Rats à l'origine du fléau.

Notre progression dans les couloirs humides est semée d'embuches et nous devons faire face aux vilaines bébêtes qui s'y trouvent, comme des rats, champignons empoisonnés et autres gorgones au regard pétrificateur. À notre disposition, trois nouvelles cartes : la Bombe de toile pour entraver l'avancée des ennemis, la Potion anti poison et la Torche pour éclairer les salles obscures. Pour plus d'information, n'hésitez pas à lire notre précédente actualité sur le sujet.

