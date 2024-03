Den of the Wolves : « arrêtez de déconner et faites le jeu », 10 Chambers reste toujours le même

Après le très réussi GTFO, un jeu de tir coopératif horrifique au nom poétique, 10 Chambers développe Den of the Wolves, un jeu de braquage à la PAYDAY présenté officiellement lors des Game Awards 2023 avec une bande-annonce très cryptique. Bien évidemment, les fans l'ont analysé, mais le studio leur vient en aide.

10 Chambers partage aujourd'hui une vidéo où Ulf Andersson, directeur créatif de Den of the Wolves, analyse la bande-annonce qu'il a lui-même réalisé, afin d'expliquer certains éléments de la vidéo. Mais surtout, il explique que cette vidéo n'est pas forcément là pour faire la promotion du jeu :

Nous n’essayons pas vraiment de faire une bande-annonce pour vanter le jeu. Je veux dire, ça aide, bien sûr. Il s’agit plutôt de s’enfermer et de dire, arrêtez de déconner et jouez au jeu, pour l’amour de Dieu. Vous sortez de la pré-production et vous montrez la première bande-annonce ; cela vous oblige à tout verrouiller. C’est pourquoi j’aime les faire. Ou alors je n’aime pas les faire, mais ils ont de la valeur.

Den of Wolves nous emmènera pour rappel à Midway City, une métropole fondée par des corporations dans l'océan Pacifique Nord, après que des IA soient devenues incontrôlables et aient fait s'effondrer l'économie mondiale. Les joueurs incarneront des mercenaires embauchés par des corporations rivales pour mener à bien diverses missions illégales.

Den of Wolves n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur ordinateurs et consoles, d'abord en accès anticipé. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.