Descenders Next : une suite au jeu de VTT annoncée avec un gros changement

Source: No More Robots et Gematsu

No More Robots et RageSquid ont créé la surprise en 2019 avec Descenders, un jeu de course qui nous demandait de foncer en VTT sur des terrains accidentés, générés de manière procédurale. Un titre qui brillait par ses sensations de vitesse et son gameplay, une suite vient d'être annoncée.

Les studios dévoilent cette semaine Descenders Next, avec un gros changement : il n'y aura plus de VTT ! Eh non, cette fois, les joueurs devront descendre à fond les ballons sur un mountainboard ou sur un snowboard. Voici une présentation complète du jeu :

Il est temps de conquérir le monde des sports extrêmes. Voici Descenders NEXT. Descendez les pentes raides et enneigées avec votre snowboard, ou traversez les terrains accidentés et luxuriants sur votre mountainboard ! Vous voulez relever le défi en équipe ? Découvrez les pistes avec vos amis et les joueurs de Descenders du monde entier ! La montagne vous appelle, saurez-vous la dompter ? Les sports extrêmes, à la sauce Descenders Ridez à votre façon : frayez-vous votre propre chemin et maîtrisez la montagne avec style.

: frayez-vous votre propre chemin et maîtrisez la montagne avec style. Glissez en solo ou en multi : soyez un loup solitaire ou rejoignez des joueurs du monde entier pour pexer.

: soyez un loup solitaire ou rejoignez des joueurs du monde entier pour pexer. Descendez en freestyle : contrôlez chaque mouvement de votre rider, avec une physique approfondie et des systèmes de figures à apprendre et à maîtriser.

: contrôlez chaque mouvement de votre rider, avec une physique approfondie et des systèmes de figures à apprendre et à maîtriser. Mettez vos talents en avant : enregistrez et partagez vos meilleures parties. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour réaliser les meilleurs montages.

: enregistrez et partagez vos meilleures parties. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour réaliser les meilleurs montages. Forgez votre légende : gagnez en réputation et débloquez de l'équipement et des planches pour personnaliser votre rider.

: gagnez en réputation et débloquez de l'équipement et des planches pour personnaliser votre rider. Allez à toute allure au rythme des bangers : glissez avec style sur l'excellente bande-son de Monstercat.

: glissez avec style sur l'excellente bande-son de Monstercat. Devenez le Descender ultime : relevez tous les défis que le monde a à offrir et rejoignez les rangs des légendaires Descenders ! Choisissez votre biome : Débloquez de nouveaux nœuds, chacun offrant un terrain et un style de jeu uniques.

Changez de biome en un clin d'œil si vous voulez changer de sport.

Explorez de nouvelles zones de la carte en achevant des nœuds.

Découvrez de nouvelles pistes toujours plus palpitantes. Salissez-vous les mains en traversant de nouveaux parcs : Descenders Next propose une série de nouveaux parcs à haute teneur en octane.

Chaque parc offre des mécaniques de jeu uniques, adaptées à votre style de jeu.

Découvrez de nouveaux environnements tout en profitant des sensations familières de Descenders.

Chacun son parc idéal ! Trouvez vos préférés et traversez-les avec vos amis. La personnalisation atteint de nouveaux sommets dans Descenders Next : Personnalisez votre pilote avec plus de cosmétiques que jamais.

Une toute nouvelle panoplie d'équipements uniques, communs comme rares.

Dépensez vos DesCents durement gagnés pour acheter du matériel dans des boutiques du monde entier.

Collectionnez de nouveaux types d'équipements, y compris certains de marques réelles.

Descenders Next est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. RageSquid précise que les versions PC et Xbox arriveront en premier, il faudra patienter un peu plus longtemps pour découvrir Descenders Next sur PlayStation. Enfin, l'éditeur No More Robots a indiqué à Gematsu qu'une version Switch n'est pas envisagée, mais le titre a de fortes chances de sortir sur la prochaine console de Nintendo.

En attendant la sortie de Descenders Next l'année prochaine, vous pouvez retrouver le premier opus à partir de 21,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.