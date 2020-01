Descenders : le multijoueur débarque sur PC et Xbox One, une période de sortie pour les versions PS4 et Switch en boîte

Sorti en mai dernier sur PC et Xbox One, Descenders est pour rappel un jeu de course où le but est de dévaler des pistes générées de manière procédurale le plus vite possible, souvent en prenant un maximum de risques. Et après des mois d'attente, le mode multijoueur débarque enfin.

Descenders ressemble donc véritablement à un jeu de course sur PC et Xbox One, mais mieux encore, l'éditeur No More Robots vient d'officialiser des versions physiques du jeu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, qui arriveront dans le courant du printemps 2020. Descenders va donc débarquer dans les prochains mois sur deux nouvelles plateformes, et c'est Sold Out qui sera chargé de distribuer ces boîtes.

Rendez-vous donc dans quelques mois pour découvrir Descenders sur PS4 et Switch, si vous n'avez pas déjà craqué pour les autres versions, le titre étant notamment jouable via le Xbox Game Pass sur Xbox One.