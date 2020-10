Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, 10 nouveaux Exotiques de l'extension introduits en vidéo, aux capacités fantastiques

Doctrines stasiques Sombreur, Revenant et Béhémoth permettant de manier la puissance des Ténèbres, carte et environnement d'Europe, ainsi que la météo dynamique de cette nouvelle destination, Bungie nous a déjà montré différents aspects de Destiny 2 : Au-delà de la Lumière. Hier, le studio diffusait une vidéo teaser nous montrant deux armes prises dans la glace. Eh oui, le nerf de la guerre de cet univers vidéoludique, cela reste le loot malgré tout, et nous avons à présent un aperçu de 10 armes et pièces d'armure exotiques qui seront ajoutées avec l'extension le mois prochain.

Voici la description de ces armes et armures exotiques :

Fusil à impulsion : Trop long à expliquer (disponible en bonus dans certaines éditions, puis par tous après la Saison 12) Les tirs de précision et les tirs effectués contre des ennemis ralentis ou gelés par la stase retournent dans le chargeur. Accumulez cet effet pour invoquer un portail qui peut tirer des balles depuis l'une des réalités alternatives de l'arme. Fusil de précision : Frappe nuageuse Les frags de précision génèrent des éclairs à l'emplacement de la cible. Les tirs de précision effectués rapidement créent un orage localisé au point d'impact. Épée Lamentation

Une lame mortelle et un indéfectible bouclier. Bloquez avec Lamentation pour charger la lame, puis découpez vos ennemis protégés d'un bouclier. Lorsqu'elle est à son apogée, blesser des ennemis soignera le porteur. Lance-grenades : Poigne du Salut La rédemption est à portée de main. Chaque projectile tiré crée des cristaux de stase qui gèlent les cibles se trouvant à proximité. Chargez pour augmenter la quantité de cristaux créés et le rayon de gel.

Gantelets de Titan : Manteau de glace Faites face aux hordes imminentes avec cette armure renforcée qui remplace la Barricade d'un Titan par un surbouclier, et qui absorbe les dégâts en essuyant des tirs. Casque de Titan : Cicatrices précieuses Montrez votre force, même lorsque vous revenez d'entre les morts. Avec la résurrection, les Titans gagnent une aura de surbouclier qui protège le porteur et ses alliés à proximité. Casque de Chasseur : Masque de Bakris Enfilez votre masque pour remplacer votre capacité d'esquive de Chasseur par un déplacement plus rapide et à plus grande portée qui vous dissimule partiellement pendant son utilisation. Gantelets de Chasseur : Étreinte d'Athrys Le couteau lesté de Chasseur bénéficie d'un deuxième ricochet, et les tirs de précision effectués rapidement peuvent temporairement faire chanceler les ennemis. Heaume d'Arcaniste : Chœur de l'Aube

Sentez cette douce brûlure. Les projectiles de la capacité Point du jour des Arcanistes causent plus de dégâts et brûlent les ennemis à l'impact. Gagnez de l'énergie de mêlée à chaque fois qu'une brûlure inflige des dégâts à une cible. Gantelets d'Arcaniste : Poignée nécrotique Une caresse mortelle et renforcée. Les attaques de mêlée corrompent les ennemis et leur infligent plus de dégâts au fil du temps. Éliminer un combattant corrompu répand la corruption aux cibles se trouvant à proximité et restaure l'énergie de mêlée.

Par ailleurs, Bungie avait déjà confirmé le retour du revolver exotique Rapace noir (Hawkmoon) lors d'un live en juin dernier, qui pourrait donc être lié à la prochaine saison de contenu plutôt qu'à l'extension à proprement parler.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière sortira le 10 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, vendu en précommande 39,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : Destiny 2 : Bastion des Ombres, la Fête des âmes perdues 2020 introduite avec une vidéo très métal !