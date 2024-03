Destiny 2 : Dans la Lumière, une série de lives pour découvrir cet ultime contenu avant La Forme Finale

Alors que les Jeux des Gardiens All-Stars se poursuivent dans Destiny 2, l'extension La Forme Finale est encore bien loin puisqu'elle n'arrivera que début juin. Pour autant, Bungie a prévu un petit quelque chose pour faire patienter les joueurs et ne peut de toute manière pas se permettre de laisser son jeu en jachère pendant deux longs mois, en plus de devoir reconquérir même les plus fidèles de la communauté. Lorsque la nouvelle date du prochain DLC avait été officialisée fin novembre, il avait alors été fait mention des Vœux, une succession de six objectifs hebdomadaires déjà tous parus, de l'évènement en cours et d'un mystérieux contenu baptisé Dans la Lumière (Into the Light en anglais), censé débuter en avril et s'étaler sur cette période afin de permettre « à tous les Gardiens de préparer leur périple à l'intérieur du Voyageur ». Joe Blackburn, qui était alors directeur du jeu avant de passer le relais à Tyson Green, avait déclaré qu'il s'agirait d'un contenu pensé aussi bien pour les joueurs ayant 5 000 heures sur le jeu que pour nos amis et membres de la famille découvrant Destiny 2. Eh bien, nous allons enfin savoir de quoi il s'agit à partir de ce mardi soir.

En effet, Bungie a teasé Destiny 2 : Dans la Lumière ces derniers jours à l'aide de l'unique visuel ci-dessus, qui a de quoi exciter et semble à lui seul mieux représenter Lightfall (Éclipse) que l'intrigue que nous avons eue à Néomuna... Nous y retrouvons évidemment un trio de Gardiens représentant chacune des classes (Arcaniste en jaune, Chasseur en bleu et Titan en rouge) combattant des hordes d'ennemis de la Ruche. Du classique jusque là. Sauf que le décor n'est autre que la Dernière Cité avec en fond l'ancienne Tour entièrement reconstruite (elle sera après tout présente dans le Cœur pâle, donc les assets peuvent bien être réutilisés là) et des vaisseaux pyramides du Témoin dans les cieux. Il y a là de quoi titiller les fans en plus de nous laisser penser que ce fameux contenu pourrait être un mode Tower Defense dans le sens le plus littéral qui soit ou horde comme souvent demandé par la communauté ! Vous noterez la présence de tourelles qui semblent mêler la technologie cabale à celle de l'humanité. En termes de scénario, nous pouvons aisément imaginer que Xivu Arath tente le tout pour le tout en lançant les forces qui lui reste sur notre foyer, maintenant qu'elle n'a plus accès à son Monde du trône, ou tout simplement que le Témoin avait laissé des consignes dans le cas où nous trouverions un moyen de passer le portail. De ce côté-là, wait & see.

Vous remarquerez également les armes utilisées par ces Gardiens, qui semblent être des versions reskinées du revolver Coup de minuit (Raid Léviathan), du fusil à impulsion Haut fourneau (arme de l'Arsenal Sombre paru lors de la Saison de la Forge) et de l'épée Guillotine actionnée (Saison de l'Arrivée). Oui, les deux premières ont été sunset, ce qui signifie que Bungie va peut-être enfin les remettre aux goûts du jour, sans doute en récompense de cette activité. Espérons que les armures ne soient pas bloquées derrière Everversum. Quant au lieu, une réutilisation du Quartier de Botza du Raid Fléau du Passé est possible, avec pourquoi pas un retour de l'activité en prime (oui, c'est beau de rêver).

Quoi qu'il en soit, Destiny 2 : Dans la Lumière sortira le mardi 9 avril, soit dans trois semaines, et sera entièrement gratuit. D'ici là, Bungie va organiser pas moins de trois livestreams pour présenter ce contenu, un chaque mardi soir avec pour commencer un premier rendez-vous ce 19 mars à 18h00 sur sa chaîne Twitch (à priori rien sur YouTube). Cela questionne forcément, car nous n'aurions pas imaginé Into the Light nécessiter autant d'attention. Cependant, nous savons que la personnalisation de notre Gardien aura droit à une mise à jour précédant La Forme Finale et qu'un pack de maps pour l'Épreuve avait été annoncé pour le mois de mai. Ils pourraient donc aussi être introduits de cette manière.

En regardant au moins 30 minutes l'une de ces diffusions, nous remporterons via les drops Twitch l'Emblème Les personnes à qui nous tenions (à gauche), tandis que Diamant de l'Écho sera offert après 2 heures de visionnage. Autant dire que les développeurs ne prendront pas la parole pour seulement quelques minutes. Cela nous rappelle forcément le bon vieux temps et notamment la présentation de La Malédiction d'Osiris avec son moment bien gênant avec les deux coffres de récompense n'offrant que du « bleu »... Si vous n'êtes pas devant votre écran pour suivre tout cela, pas de panique, nous ferons le point sur le site.

Mise à jour : vous pourrez également le suivre sur YouTube via le flux ci-dessous. Les deux prochains auront lieu le mardi 26 mars à 18h00 et le mardi 2 avril à 19h00 (en raison du changement d'heure). Et contrairement à ce qui avait été annoncé, l'onglet des récompenses de Twitch indique que le premier Emblème nécessite une heure de visionnage et le deuxième trois heures, soit l'intégralité des présentations.

