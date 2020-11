Destiny 2 : l'évènement de fin de Saison de l'Arrivée avec le réveil du Voyageur à revivre en vidéo

En juin dernier, Bungie avait organisé son tout premier évènement en direct au sein de Destiny 2, nous montrant le lent anéantissement du Tout-Puissant avant que ses débris ne viennent s'écraser à la Tour. Le studio a voulu réitérer cette manière de procéder pour conclure la Saison de l'Arrivée et clore pour de bon les trois dernières années du jeu. En effet, nous savions qu'en vue de préparer le lancement de l'extension Au-delà de la Lumière, une maintenance de 14 heures allait avoir lieu dès 4h00 cette nuit en Europe, et c'est donc juste avant ce blackout des serveurs que nous avons pu assister à un petit spectacle offert par le Voyageur.

Bon, hormis le fait que les joueurs européens n'étaient cette fois pas avantagés par l'horaire, ce sont surtout les problèmes de connexion qui nous ont fait rager comme bien d'autres joueurs, les serveurs du jeu ayant eu du mal à tenir le coup face à la présence d'autant de Gardiens. En effet, après avoir téléchargé un petit patch et avoir réussi à nous reconnecter, des messages nous ont indiqué de revenir en urgence à la Tour puis d'aller explorer la Dernière Cité, il a fallu batailler pour réussir à lancer l'instance spéciale créée pour l'occasion.

Celle-ci reprenait la map à laquelle nous avions déjà pu accéder durant le Solstice de l'An 1 du jeu, mais bien agrandie avec une large zone à travers laquelle naviguer, qui ferait un merveilleux hub à l'avenir (laissez-nous rêver). Vous pouvez retrouver dans cette première vidéo notre petit tour du propriétaire jusqu'à l'esplanade servant à admirer le spectacle. Au passage, un Emblème inédit baptisé Protocole de calamité, franchement pas des plus rassurants, a été offert dès l'entrée dans l'instance, un petit bonus qui plaira à certains.

Ensuite, ce fut une longue attente de près d'une heure, durant laquelle le Voyageur a progressivement gagné en Lumière, son énergie débordante rejaillissant sur les Gardiens, leur permettant de se déplacer plus vite et de sauter plus haut. Enfin, juste avant 4h00, nous avons pu entendre notre Spectre et Eris nous parler, cette dernière déclarant que le Voyageur s'est reformé et qu'il ne s'agirait pas de la fin du monde, mais d'une escalade de puissance. S'en est suivi une « cinématique » montrant la carte céleste avec les Ténèbres noyant les destinations amenées à disparaître et la Lumière englobant celles où nous pourrons toujours nous rendre. Oui, voilà l'explication côté lore à cette suppression, semble-t-il, assez étonnante vu les distances et la disposition spatiale réelle, mais bon...

Depuis, il est impossible de se connecter et Bungie a même été jusqu'à indiquer ceci dans son message à notre attention : « La Lumière ne peut pas vous sauver. Venez nous chercher sur Europe. » Eh bien, nous viendrons chères Ténèbres, dès ce soir à 18h00 si tout va bien, car il ne serait pas étonnant que les serveurs aient encore du mal avec l'affluence des Gardiens prêts à manier la Stase.

En attendant, vous pouvez vous procurer Destiny 2: Beyond Light à 39,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : Destiny 2 : Au-delà de la Lumière se dévoile davantage dans un ViDoc riche en détails, le planning de la Saison de la Traque dévoilé