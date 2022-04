Le développement des enfants par le jeu et le jeu vidéo

Le jeu est quelque chose de très naturel chez les enfants. Il leur permet d’avoir beaucoup de plaisir. Et ce plaisir obtenu par le jeu, y compris le jeu vidéo, permet d’orienter l’enfant vers des activités qui vont lui permettre de se développer à différents niveaux. Car il va devoir exercer son activité de jeu dans le cadre de règles bien définies, en utilisant sa réflexion comme par l’apprentissage via un casque de réalité virtuelle en acquérant des compétences et des connaissances et en ayant des interactions sociales avec les autres.

Le développement des compétences intellectuelles

Pendant le jeu, tous les sens de l’enfant vont être utilisés et ainsi l’acquisition des connaissances va s’opérer beaucoup plus facilement. Il va souvent devoir répéter certaines actions et il va aussi remarquer que chacune de ses actions a des conséquences, comme tricher au Scrabble par exemple, ce qui en soi n'est pas à conseiller. Ce sera aussi pour lui l’occasion de développer très fortement son imagination.

Le développement des compétences sociales

Les jeux où l’enfant aura des interactions sociales seront à privilégier. Ainsi, l’enfant apprendra à exprimer ses idées devant d’autres personnes et cela lui permettra de mieux mettre en ordre ses pensées, de développer son langage, ses capacités de communication. Il devra aussi apprendre à argumenter, à trouver des compromis, etc. Il apprendra aussi à écouter, une capacité hélas encore insuffisamment développée chez les adultes. Il apprendra à détecter chez l’autre les différentes émotions et à s’adapter à son environnement.

Le développement physique

L’enfant aura par le jeu ou le jeu vidéo la possibilité de développer ses capacités motrices. Les jeux avec une activité physique importante (merci les casques de réalité virtuelle !) seront bons pour sa santé. Ils lui permettront de se dépenser, d’utiliser toute son énergie et cela lui permettra de libérer des endorphines, lui assurant une sensation de bien-être. Cela favorisera également son développement musculaire et l’amélioration de son agilité. Les jeux physiques avec des règles bien établies lui permettront également de développer ses capacités intellectuelles et si en plus ce sont des jeux de groupe où il y a des interactions sociales, ce type de jeux développera diverses aptitudes chez l’enfant.

Le développement sensoriel

Tout ce qui favorise les cinq sens de l’enfant – à savoir la vue, l’odorat, l’ouïe, le toucher et pourquoi pas le goût – devra être privilégié. Même si souvent, c’est le toucher qui est mis en avant dans les jeux sensoriels. Dans ces jeux, l’enfant sera souvent incité à manipuler des objets et à mieux comprendre les notions de taille, de poids, de forme et de texture.

À partir de 2 mois

À partir de 2 mois et jusqu’à l’âge de 2 ans, les jeux dits d’exercice sont à privilégier. Il s’agit de jeux simples, tels que des lancers d’objets, le fait d’attraper divers éléments, de faire des sauts, de grimper, etc. Ils permettront à l’enfant de développer ses capacités motrices, de partir à la découverte de son corps. Ces jeux simples permettent grâce à une réalisation rapide de l’objectif de procurer un sentiment de satisfaction immédiat chez l’enfant. Ces jeux peuvent durer jusqu’à l’âge de 9 ans en évoluant en termes de complexité bien sûr, mais à partir de 2 ans, ils pourront être combinés à d’autres types de jeux. Au niveau du jeu vidéo, il faudra toutefois faire attention à ne pas les laisser seuls devant une tablette, et à limiter le temps d'exposition.

À partir de 2 ans

De 2 à 4 ans principalement, mais au-delà également, l’enfant peut jouer à imiter le réel. Il peut jouer au papa et à la maman, aux petites voitures, à des jeux de situation qu’il va lui-même inventer. Cela lui permettra d’intégrer des normes sociales et de développer ses capacités de communication. Et dans les jeux vidéo, son imaginaire est sans limites !

À partir de 2-3 ans

À partir de 2-3 ans, l’enfant peut commencer à jouer à des jeux avec des règles bien définies. Cela lui permet de comprendre le rôle des règles, la place de l’autre, du groupe et permet d’améliorer ses compétences sociales et de comprendre sa place dans la société. Cela lui permet aussi de comprendre que dans la vie, on ne peut pas toujours gagner et qu’il faut parfois accepter de perdre. Les jeux d’assemblage où la règle est intrinsèque au jeu sont bons pour les enfants à partir de cet âge. Les jeux vidéo éducatifs sont parfaits pour cette période, en évitant toute violence.

À partir de l’acquisition de la lecture et de l’écriture

Là, le champ des possibles s’ouvre et beaucoup de jeux de société peuvent être utilisés par l’enfant. Bien entendu, le scrabble est une excellente idée, car il lui permettra de développer son vocabulaire, ses talents d’écriture, mais aussi ses aptitudes en mathématiques grâce au comptage des points. Il peut y jouer sur un plateau, ou en jeu vidéo, permettant en plus de jouer en ligne contre d'autres personnes, voir ses grands-parents situés à l'autre bout du pays.