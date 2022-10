Digimon World: Next Order, des versions Switch et PC du jeu PlayStation annoncées et datées, « plusieurs projets Digimon » en développement

Les jeux Digimon ont de nouveau la côte depuis quelques années et Digimon World: Next Order y est pour quelque chose. Sorti en 2016 sur PlayStation Vita puis en 2017 sur PS4, le titre aurait pu ne plus jamais faire parler de lui, surtout après la sortie de Digimon Survive (disponible à partir de 44,99 € sur Amazon.fr).

Pourtant, le RPG de collection nous invitant à élever et entraîner deux partenaires Digimon simultanément va bien refaire parler d'ici quelques mois, grâce à un portage sur PC et Switch signé HYDE. La date de sortie de Digimon World: Next Order est calée au 22 février 2023 sur ces nouvelles plateformes.

Publié pour la première fois en 2017, le jeu vous propose d'incarner un héros chargé de rebâtir un Monde Virtuel plongé dans le chaos. Pour vous aider dans cette tâche, vous pourrez trouver et recruter plus de 200 Digimon que vous devrez nourrir et entraîner et avec lesquels vous devrez créer un lien. La ville de Floatia, développée par les joueurs, sera votre point de ralliement : vous pourrez y recruter des Digimon, améliorer des bâtiments, faire pousser des cultures et l'agrandir pour qu'elle devienne une mégapole tentaculaire.

Et si vous espérez du neuf pour la série, bonne nouvelle : le producteur Kazumasa Habu a confirmé qu'il y avait actuellement « plusieurs projets Digimon » en préparation chez Bandai Namco ! Les monstres numériques ne vont donc pas disparaître de sitôt de nos consoles.