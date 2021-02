DIRT 5 : du contenu à gogo avec le DLC Energy Content et la mise à jour Junkyard Playgrounds

C'est le lot de tous les jeux du genre : DIRT 5 part pour plusieurs mois de contenu supplémentaire gratuit et payant, façon live service. Après la mise à jour 2.00 et le pack Snow Limits, place au DLC Energy Content et au patch 3.00, disponibles sur toutes les plateformes depuis ce lundi.

L'Energy Content Pack, accessible aux acheteurs de l'Amplified Edition et du Year One Upgrade ou vendu 11,49 €, comprend les Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra Pre-Runner, Alpine A110 Sports X et Porsche Taycan Turbo S, à utiliser dans la majorité des modes, ainsi que 25 épreuves au Brésil, à New York. L'extension donne aussi droit à 2 sponsors en Carrière, Xite et MadCroc, et au lot d'éléments de personnalisation qui va avec.

Du côté des nouveautés gratuites, la mise à jour Junkyard Playgrounds apporte une vingtaine d'objets supplémentaires pour le mode créatif, de voitures écrasées à des dinosaures en métal. Mieux, elle amène une nouvelle map pour laisser libre cours à notre imagination, l'Italie, avec un plateau sur deux niveaux. Et pour l'ensemble de l'expérience, le patch ajoute des livrées pour la Ford RS200, la Ford Escort RS Cosworth et la Peugeot 205 T16 Evo 2. La version 3.00 augmente sinon le cap de niveau à 120, améliore les visuels notamment sur PS5 et plus encore : le changelog complet peut être retrouvé en anglais à cette adresse.

Des images et vidéos de ce contenu additionnel sont visibles en page suivante. À part ça, vous pouvez acheter DIRT 5 à partir de 35,01 € sur Amazon.fr.