Disgaea 6: Defiance of Destiny, 4e trailer instructif, post-game avec les héros de Disgaea 1, personnages en DLC et autres nouveautés

Par chez nous, il faudra attendre l'été prochain avant de découvrir Disgaea 6: Defiance of Destiny en exclusivité sur Switch, mais les joueurs japonais comptent désormais les joueurs qui les séparent de la sortie locale, sur la console de Nintendo et PS4 le 28 janvier 2021. Dans les deux cas, Nippon Ichi Software et NIS America ont partagé de nouveaux détails au sujet de ce T-RPG ces derniers jours, à commencer par une quatrième bande-annonce.

Le héros Zed, sa sœur Beeko et son chien Cerbère nous font la leçon avec un cours de rattrapage idéal pour les débutants avant d'enchaîner sur les nouveautés de Disgaea 6, dont l'Ultra-réincarnation, dont nous avions déjà parlé précédemment. Il en va de même pour les fonctionnalités facilitant la vie des joueurs.

En dehors de ça, nous apprenons qu'il sera cette fois possible d'envoyer une équipe dans le Mondes des Objets pour le compléter à notre place. La subtilité est que ce groupe n'avancera que d'une salle par combat que nous remportons de notre côté (le niveau augmente pour chacune d'entre elles complétées), il sera donc judicieux de coupler cette méthode aux affrontements automatiques par exemple pour faciliter le grind. Quatre zones de recherche pourront être priorisées (augmentation de l'objet, exploration, farming d'Innocents ou d'extractions), toutes les sélectionner revenant au même que de n'en choisir aucune. Autre nouveauté sympathique, les attaques en équipe peuvent désormais inclure jusqu'à 10 personnages à la fois ! Il faudra pour cela qu'ils soient tous regroupés à deux cases de celui lançant l'action, dont certaines compétences spéciales, le Death-tructor Divin n'a qu'à bien se tenir.

Parmi les multiples unités de notre armée, il y en aura des géantes capables de gêner la marche des ennemis, en plus d'être bien plus puissantes que la normale et de pouvoir attaquer à plus longue portée. Pour le moment, seule trois d'entre elles ont été introduites :

Dragon Peut attaquer trois cases devant lui. Plus l'ennemi l'attaque, plus sa puissance augmente, alors avancez et repoussez-le. Coquille à pinces

Tout comme le Dragon, peut attaquer trois cases devant lui. Utilisez son pouvoir défensif et sa taille pour contre-attaquer tout en bloquant le mouvement de l'ennemi. Cavalier

Là encore, il peut attaquer trois cases droit devant. Il a une longue portée et la plus grande mobilité de toutes les unités géantes.

Enfin, et c'est là le plus excitant, d'anciens personnages de la licence vont faire leur retour tout en 3D et ce de deux manières différentes. Il y aura tout d'abord des DLC (payants ?) disponibles après la sortie pour les héros et héroïnes de Disgaea 2: Cursed Memories, Disgaea 3: Absence of Justice, Disgaea 4: A Promise Unforgotten et Disgaea 5: Alliance of Vengeance. Pour le moment, seuls Adell et Rozalin du deuxième épisode ont été officialisés, les autres étant en développement. Quid de Disgaea: Hour of Darkness ? C'est une After Story qui va les faire revenir dans le jeu de base à travers un scénario additionnel !

Dans le scénario « After Story » débloqué en terminant le jeu principal, le protagoniste de Disgaea: Hour of Darkness, Laharl, et les héroïnes Etna et Flonne font leur apparition et se battent avec Zed et ses compagnons pour le titre de plus fort. Attendez-vous à voir Laharl et sa bande en 3D. Laharl (voiced by Kaori Mizuhashi) Le protagoniste de Disgaea: Hour of Darkness. Il est le successeur de l’Overlord d’un autre Netherworld et se targue d'être le plus diabolique du Netherworld. Il a une personnalité suprême et égocentrique. Il déteste les femmes « rondes ». Etna (voiced by Tomoe Hanba) La vassale de Laharl. Elle peut être très sarcastique. Elle vénère feu le roi Krichevskoy, le père de Laharl. Elle est connue comme la dompteuse de Prinny la plus sévère du Netherworld. Flonne (voiced by Yuko Sasamoto) Un ancien ange apprenti qui est devenu un ange déchu pour le crime d'avoir blessé des anges. Elle est obsédée par l'amour et les émissions de super-héros. Son plat préféré est le Taumali. En tant qu'ancienne apprentie ange, elle se consacre à ses activités d'amour missionnaires, mais n'a pas encore vu de résultats...

Vous pouvez retrouver des visuels inédits en page suivante et d'ores et déjà précommander votre exemplaire de Disgaea 6: Defiance of Destiny sur Amazon au prix de 59,99 €.