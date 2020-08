Disney+ : les nouveautés d'août 2020 datées, demandez le programme

Après un démarrage canon et très attendu, la hype autour de Disney+ se tasse un peu au fil des mois. Il faut avouer que le SVOD peine à renouveler son catalogue, et ce ne sont pas les nouveautés d'août 2020 qui vont changer la donne. Il y aura certes un beau documentaire sur Howard Ashman, le lyriciste de grands classiques de l'animation, le long-métrage inédit Phineas & Ferb, le film : Candice face à l'Univers, ou encore les trois premières saisons de Once Upon a Time, mais rien pour déclencher une vague significative de nouveaux abonnements.

Pour le programme complet du mois, ça se passe ci-dessous.

Semaine du 7 août Disney Originals

Howard

Film

Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore

Séries

Alex & Co - Saisons 1 à 3



Mech-x4! - Saisons 1 & 2



Once Upon a Time - Saisons 1 à 3

Docs

Big Sur: Wild California



Les ovnis envahissent l'Europe Semaine du 14 août Disney Originals

Magic Camp

Série

Cool Attitude - Saison 1

Doc

L'Inde : Terre de Félins - Saison 1 Semaine du 21 août Séries

Les Green à Big City



Kirby Buckets - Saisons 1 à 3

Doc

Les Monstres du Jurassique Semaine du 28 août Disney Originals

Phineas & Ferb, le film : Candice face à l'Univers

Shorts

À Cheval !



Tick Tock Tale

Série

Gigantosaurus - Saison 1

Docs

En pleine nature avec Bear Grylls - Saison 5



Destination Wild: Hawaï - Saison 1

L'abonnement à Disney+ coûte toujours 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.

