DLSS : la technologie NVIDIA rajoutée dans The First Descendant et 4 autres jeux

NVIDIA continue de rendre des jeux compatibles avec le DLSS, sa technologie présente dans les cartes graphiques GeForce RTX pour améliorer la fréquence d'affichage et faire grimper le compteur de fps tout en gardant une bonne qualité d'images. Cette semaine, le constructeur fait le point sur les futurs titres profiteront du DLSS.

NVIDIA met surtout en avant The First Descendant, l'Action-RPG coopératif free-to-play de Nexon, développé à l'aide de l'Unreal Engine 5 et qui nous plongera dans des combats de boss impressionnants avec un tas de personnages uniques et un arsenal varié. Un titre qui arrivera d'ailleurs en bêta ouverte le mois prochain. Et voici la liste des autres jeux compatibles avec le DLSS :

Achilles: Legends Untold - disponible dès maintenant avec DLSS 2 ;

- disponible dès maintenant avec DLSS 2 ; Need for Speed Unbound - la mise à jour du Volume 4 arrive le 16 août et est compatible avec DLSS 3 ;

- la mise à jour du Volume 4 arrive le 16 août et est compatible avec DLSS 3 ; Gord - lancement le 17 août avec DLSS 2 ;

- lancement le 17 août avec DLSS 2 ; The Texas Chain Saw Massacre - lancement le 18 août avec DLSS 2.

