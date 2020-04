DOOM Eternal : la note de Famitsu dévoilée

DOOM Eternal est sorti le 20 mars dernier sur PS4, Xbox One et PC, et amuse grandement les joueurs. La presse anglophone, elle, est sous le charme. Nos confrères japonais de la revue vidéoludique Famitsu viennent tout juste de livrer leur verdict. Ont-ils apprécié cette expérience ? Dans l'ensemble, oui.

En effet, DOOM Eternal obtient les notes de 8/8/9/9, soit 34/40. Le titre est déjanté et électrique, si vous aimez les univers décalés, cette aventure va vous contenter. Par ailleurs, nous vous invitons fortement à lire nos impressions avant de craquer pour la bête : TEST de DOOM Eternal : l'Essence de DOOM raffinée à l’extrême

Avez-vous terminé cette production ? Qu'en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires de cet article.