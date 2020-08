DOOM Eternal : un premier teaser pour l'extension The Ancient Gods, Épisode 1

La cérémonie d'ouverture de la QuakeCon at Home s'est tenue à 18h00 ce vendredi, l'occasion pour Bethesda de donner des nouvelles de ses jeux aux fans. DOOM Eternal y est passé, lui qui a accueilli une mise à jour 2.1 cette semaine, et id Software avait effectivement une petite surprise pour faire monter l'excitation avec un teaser du premier DLC qui nous remettra à nouveau dans les bottes du Slayer : The Ancient Gods, Épisode 1 !

Mieux que les deux images précédemment diffusées, ce premier aperçu nous montre que le Doom Slayer va devoir gérer les conséquences de sa victoire sur la Khan Maykr, qui a littéralement permis aux forces démoniaques d'occuper les lieux. Pour en voir davantage, il faudra patienter jusqu'au jeudi 27 août à 20h00 lors de l'Opening Night Live de la gamescom. En plus, de nouveaux lieux et démons nous sont promis, vivement !

Votre victoire sur les armées de l’Enfer a sauvé l’humanité de l’extinction, mais à un certain prix. L’équilibre des pouvoirs dans les cieux requiert que le véritable souverain de cet univers s’élève et rétablisse l’ordre des choses. Menez le combat à travers des royaumes inédits de l’univers de DOOM, affrontez de nouveaux démons et usez de nouvelles compétences dans votre combat sans fin contre le mal !

Impatients ? DOOM Eternal est actuellement disponible sur PS4 (40,99 € en édition metal plate sur Amazon), Xbox One, PC et Stadia. Des versions Switch, PS5 et Xbox Series X sont également prévues.

