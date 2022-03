Doom II : John Romero soutient l'Ukraine en vendant un niveau inédit du jeu

Depuis que la Russie a débuté son invasion de l'Ukraine, les sanctions pleuvent et chacun tente d'aider les Ukrainiens face à cette guerre. C'est le cas de John Romero, designer de Wolfenstein 3D, Quake et Doom, des jeux de tir à la première personne culte qui passionnent encore aujourd'hui les fans nostalgiques.

Et pour soutenir l'Ukraine, John Romero vend un niveau inédit de Doom II, une première depuis la sortie du jeu en 1994. Le niveau, dénommé One Humanity, est vendu 5 € et chaque euro est reversé à la Croix Rouge et au CERF (Fonds central d'intervention d'urgence). Romero a lancé son initiative le 3 mars dernier et il vient d'annoncer avoir déjà récolté plus de 25 000 euros pour ces associations. Vous pouvez l'acheter sur le site officiel du designer, et pour y jouer, il faut évidemment posséder une copie originale de Doom II sur PC et « un portage source moderne ».

John Romero a pour rappel fondé son propre studio et a lancé en 2020 Empire of Sin, un jeu de stratégique avec des mafieux vendu 35,99 € chez Gamesplanet.