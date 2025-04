MAJ DOOM: The Dark Age, une manette Xbox teasée par Phil Spencer, d'autres accessoires en édition limitée prévus ?

Dans un mois, Bethesda, id Software et Microsoft lanceront DOOM: The Dark Ages, nouveau jeu de tir brutal contre des démons, qui nous plongera cette fois dans une ambiance médiévale. Un titre évidemment attendu par tous les fans de la franchise et le constructeur des Xbox va marquer le coup avec un périphérique spécial.

Comme le rapporte billbil-kun de Dealabs, Microsoft a teasé une manette Xbox aux couleurs de DOOM: The Dark Ages. Phil Spencer a accueilli les équipes de NBC dans son bureau dans un reportage et, comme à son habitude, il avait caché un produit non annoncé sur son étagère : la fameuse manette Xbox DOOM: The Dark Ages, visible à 3:27 dans la vidéo (si vous comprenez l'anglais, l'intégralité du reportage vaut le coup).

Dans le reportage, nous voyons déjà une façade verte avec des traces de sang, un joystick gauche gris et joystick droit rouge, avec ce qui ressemble à un logo démoniaque sur le grip droit. De son côté, bill-bil-kun a déniché des informations plus précises. Les boutons ABXY de la manette sont remplacés par « des caractères du langage démoniaque », les boutons RB et RT sont gris, tandis que LB et LT sont orange, la face arrière sera grise, avec des grips « en coloris beige-marron ». Selon le leaker, la manette devrait être officialisée aujourd'hui ou demain, avec une commercialisation en avant-première sur le Microsoft Store jusqu'au 18 avril. Après cette date, les autres revendeurs proposeront la manette dans leurs boutiques, en édition limitée évidemment. Le lancement devrait se faire dans la foulée, à un prix de 79,99 €.





Pour rappel, la date de sortie de DOOM: The Dark Ages est fixée au 15 mai 2025 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, vous pouvez précommander le jeu à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Mise à jour : bill-bil-kun affirme maintenant que Microsoft proposera également une manette Xbox Elite Series 2 et un habillage pour Xbox Series X aux couleurs de DOOM: The Dark Ages. La manette devrait être « de couleur rouge sang avec des grips en coloris noir ». Le wrap serait quant à lui « de couleur noire, avec une texture montrant des fissures dans lequel figure un caractère sanglant du langage démoniaque gravé en rouge ». Cette fois, ces produits devraient être exclusifs au Microsoft Store, à un prix encore inconnu.

