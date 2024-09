Double Dragon Revive : une « œuvre de piètre qualité », le beat'em déjà détesté par les créateurs de la saga

En juillet dernier, l'éditeur Arc System Works dévoilait Double Dragon Revive, un nouveau beat'em all développé par Yuke's, surtout connu pour les jeux WWE chez 2K Games. Une annonce qui a pas mal divisé la communauté de fans et qui refait parler de lui à l'occasion du Tokyo Game Show 2024 avec une nouvelle bande-annonce de gameplay :

Malheureusement pour Arc System Works et Yuke's, le jeu souffre déjà d'une bien mauvaise publicité. Koji Ogata, designer graphique sur les premiers volets de la franchise, a commenté cette nouvelle vidéo sur X (ex-Twitter) et déclare :

Je vais être honnête ! Personne chez Technos ne reconnaît Double Dragon.

Technos est pour rappel le studio à l'origine des vieux Double Dragon et Koji Ogata va encore plus loin en partageant une capture d'écran d'une discussion avec le concepteur Muneki Ebinuma, qui n'apprécie pas non plus Double Dragon Revive. Automaton relaye tout cela et indique que Muneki Ebinuma critique l'écran trop sombre, les personnages et capacités peu attrayants, les effets trop obstructifs ou encore le manque d'impact des coups. Le concepteur regrette également que le jeu ne reflète plus l'inspiration des films de Bruce Lee et des arts martiaux en général, affirmant même qu'il ne veut pas que « cette œuvre de piètre qualité porte le nom de la série ».

Coup dur pour le grand retour de Jimmy et Billy Lee, Double Dragon Revive est attendu en 2024 sur PC, PlayStation et Xbox, mais les fans vont sans doute lui préférer Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, disponible contre 24,99 € sur Amazon.