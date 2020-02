Dragon Ball FighterZ : Kefla fait étalage de sa puissance dans sa bande-annonce de gameplay

Les amateurs de versus fighting pourront profiter cette année de bien des nouveautés dans Dragon Ball FighterZ, que ce soit du côté du gameplay ou des guerriers jouables. Avec son FighterZ Pass 3, c'est une Saiyajin de l'Univers 6 qui va ainsi être ajoutée très prochainement, ou plutôt deux d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Kefla.

Alors que le V Jump nous a permis de découvrir ses statistiques et la liste de ses techniques, un livestream a eu lieu ce midi en présence de la productrice Tomoko Hiroki, mais aussi des joueurs professionnels GO1, Tachikawa et Seo. Bandai Namco a pour l'occasion mis en ligne la bande-annonce de gameplay de la combattante, permettant de voir un combat entier où elle use de tous les coups à sa disposition, en plus de son entrée en scène et sa pose de victoire bien délirante où Kale et Caulifla refont surface.

Vous n'aurez pas à attendre bien longtemps pour la découvrir manette ou stick d'arcade en mains, car sa date de sortie dans Dragon Ball FighterZ est pour rappel fixée au 28 février, ou le 26 si vous craquez pour le FighterZ Pass 3. Sachez également que le numéro du V Jump du mois prochain contiendra des informations sur Gokû Ultra Instinct, attendu pour le printemps.