Dragon Ball Z: Kakarot, aperçu officiel de la figurine incluse dans le collector

Dragon Ball Z: Kakarot aura droit à sa petite édition collector incluant une figurine exclusive et inédite. Ainsi, pour 229,99 €, vous pourrez mettre la main sur un diorama mettant en scène notre héros, Son Gokû, son fils, Son Gohan, et un gros dinosaure. Bandai Namco fait la promotion de ce joujou sur Twitter, une vidéo est partagée pour émoustiller.

Regardez le diorama exclusif de l'édition collector de #DragonBall Z: Kakarot de plus près ! Dans moins d'un mois, vous pourrez voler au milieu des dinosaures dans le monde de Dragon Ball !



Pré-commandez sur : https://t.co/LLy3jjiLHf pic.twitter.com/riha6sPY8u — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) December 19, 2019

Seulement voilà, et cela se voit, un filtre a été appliqué à l'image pour atténuer légèrement les couleurs. Pour cacher les quelques imperfections ? Pas impossible... Et pour cause, le 12 décembre dernier, quelques photos de la bête avaient fuité, et il faut dire que ça manque de peps au niveau des nuances... Allez-vous craquer ? Que pensez-vous de ce petit bout de plastique ?

La date de sortie de Dragon Ball Z: Kakarot est fixée au 17 janvier 2020.

