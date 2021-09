Dragon Ball Xenoverse 2 : Caulifla (Super Saiyajin 2) confirmée au roster pour le Legendary Pack 2 !

Hier, nous vous partagions la dernière bande-annonce en date de Dragon Ball Xenoverse 2 dédiée pour moitié au scénario avec Fu et pour l'autre à Gogeta (DB Super). La fin de la vidéo teasait la venue d'une combattante, sans pour autant que nous ne sachions si cela concernait le Legendary Pack 2. Eh bien, Bandai Namco et les ayants droit n'ont pas laissé durer le suspense puisque le site officiel confirme que Caulifla (Super Saiyajin 2) va bel et bien devenir jouable avec ce DLC !

Ce sont donc trois guerriers qui seront ajoutés pour les acheteurs de ce pack, Jiren (Full Power) ayant été annoncé en premier pour rappel. En plus de premiers visuels (toujours en taille riquiqui) à découvrir en page suivante, nous apprenons que la belle sera capable d'utiliser l'Attaque ultime Crush Stream ainsi que les Super attaques Crush Cannon et Double écrasement. De nouvelles Missions Extra seront au programme de ce contenu additionnel, toujours avec Fu et où Caulifla apparaîtra évidemment. Il est précisé qu'elles se dérouleront chronologiquement avant le film Dragon Ball Super Broly, si jamais cela a une quelconque importance... Enfin, notre avatar (féminin et masculin) pourra arborer la tenue de cette combattante de l'Univers 6, coiffure incluse.

Le Legendary Pack 2 est prévu pour cet automne dans Dragon Ball Xenoverse 2 sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Nous ne tarderons donc pas à connaître sa date de sortie. Le jeu peut lui être acheté sur Amazon au prix de dès 15,99 €.