Dragon Ball Xenoverse 2 : de premières images en bonne qualité de Chronoa, la Kaioshin du temps, et des nouveaux costumes

Après plusieurs années de bons et loyaux services (il est sorti en octobre 2016 tout de même !), nous pensions en avoir terminé avec le contenu additionnel de Dragon Xenoverse 2 suite à la sortie de son Ultra Pack 2, qui introduisait C-21 et Super Uub en personnages jouables. C'est donc à la surprise générale que nous avons appris cette semaine l'arrivée prochaine de quelques nouveautés plutôt sympathiques.

Ce sont les fuites du numéro mensuel du V Jump qui ont vendu la mèche, avec même des scans des pages à l'appui, le jeu va accueillir une combattante supplémentaire, qui n'est autre que Chronoa, la Kaiōshin du temps. Elle arborera sa forme de base, celle connue du plus grand nombre donc, et nous pourrons également récupérer son costume, en plus de la tenue de Broly (Super). Bandai Namco n'a pas tardé à confirmer le tout en diffusant au passage quelques visuels en top qualité, permettant d'apprécier les techniques de la divinité et les apparences bonus. Si ces dernières seront délivrées gratuitement par des mises à jour, la phrase de l'éditeur est assez peu claire quant au fait qu'il faille ou non payer pour Chronoa.

Dans tous les cas, ce contenu tombe à pic pour célébrer les plus de 6 millions d'exemplaires de Dragon Ball Xenoverse 2 distribués de par le monde.