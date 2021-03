Dragon Ball Xenoverse 2 : un trailer pour le Legendary Pack 1, dévoilant son scénario inédit et sa date de sortie

Parmi les annonces effectuées à la toute fin de l'évènement Dragon Ball Games Battle Hour, nous avons enfin eu des nouvelles un peu plus concrètes du Legendary Pack 1 de Dragon Ball Xenoverse 2. Le jeu de Dimps compte bien encore rester présent toute une année supplémentaire sur le devant de la scène, avec cette fois du contenu scénarisé !

Avec le Legendary Pack 1, nous pourrons ainsi jouer avec Paikuhan et Toppo, qui seront au centre d'une intrigue avec Fū. Ce dernier va ainsi utiliser Janemba, d'où la présence du guerrier de l'au-delà, et va également corrompre le membre des Pride Troopers et aspirant au poste de Hakaishin (Dieu de la Destruction) de l'Univers 11, qui amènera Vegeta à l'affronter. Plus étonnant encore, c'est Gohan du futur en Super Saiyajin qui interviendra ! Sera-t-il jouable à l'avenir ? En effet, nous avons d'ores et déjà la confirmation qu'un Legendary Pack 2 sortira à l'automne 2021, wait & see. D'ici là, nous pourrons découvrir ce nouveau contenu payant à compter du 18 mars dans Dragon Ball Xenoverse 2 !

