Dragon's Dogma 2 : bande-annonce, images, informations et plateformes pour l'Action-RPG

Il y a presque un an, Capcom officialisait Dragon's Dogma 2, la suite de son jeu de rôle et d'action aux 7,2 millions de joueurs, et... c'était tout. Le studio japonais nous a fait patienter près de douze mois avant de reparler de ce titre, qui a fait une apparition remarquée lors du PlayStation Showcase de ce soir :

Dragon's Dogma 2 s'est en effet offert une première bande-annonce, mais aussi des images et quelques informations. Comme déjà annoncé, l'Action-RPG tournera sous le RE Engine, le mode de jeu de Capcom, pour un rendu qui s'annonce déjà magnifique. Du côté du scénario et du contenu, le studio nippon détaille :

Dragon's Dogma 2 débute dans une prison souterraine, où la voix du Dragon résonne dans le brouillard des souvenirs perdus. Le Dragon ayant arraché son cœur, L'insurgé incarné par le joueur, n'aura de repos qu'au trépas de cet ennemi redoutable au souffle enflammé, symbole vivant de la destruction du monde. Entre les domaines des humains et la nouvelle race des Léonins, ce héros devra accomplir son destin oublié et revendiquer le trône. Trois êtres mystérieux d'un autre monde, appelés Pions, pourront accompagner l'Insurgé tout au long de son voyage. Les Pions simulent une expérience de jeu coopérative en offrant des caractéristiques uniques, ainsi que des compétences et des connaissances acquises grâce à leurs expériences avec d'autres Insurgés.

Cet Action-RPG narratif en solo permettra aux joueurs de mettre en valeur leur créativité et leur curiosité pour façonner leur propre expérience. Qu'il s'agisse de la vocation de leur Insurgé, des Pions sélectionnés dans son équipe ou de ses approches des situations délicates, le monde de Dragon's Dogma 2 tourne autour des choix des joueurs.

Le RE Engine, moteur propriétaire de Capcom, permet un rendu visuel détaillés et fidèles, combinés à une gestion de la physique réaliste et à une IA complexe et réactive pour créer un environnement où les décisions et leurs conséquences prennent vie. Les Pions et ennemis réagissent dynamiquement aux actions du joueur sur le champ de bataille, qu'il soit accroché sur le dos d'un monstre ou qu'il tente de les éliminer à distance. Le joueur décidera de sa vocation, orientant son style de combat, à l'épée, à l'arc ou armé de sa puissante magie pour mettre ses ennemis en déroute.

L'avenir des Insurgés étant entouré de mystère, quels défis et quels triomphes les attendent sur le chemin de leur destinée ?