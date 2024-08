Dredge : encore du contenu pour le jeu de pêche lovecraftien, c'est le moment de se pencher dessus

Comme prévu, c'est aujourd'hui que Team17 Digital et Black Salt Games sortent The Iron Rig, la seconde extension de Dredge, leur jeu de pêche dans un univers lovecraftien. Ce second contenu additionnel ne rajoute pas de zone inédite, mais introduit de nouveaux objectifs afin de récolter des ressources et construire une base d'opérations pour Ironhaven Corporation.

Les joueurs peuvent ainsi découvrir plus de 50 nouveaux poissons, des évènements en mer et des personnages inédits. Si jamais vous étiez passé à côté de Dredge, le titre est désormais disponible dans une Complete Edition qui regroupe le DLC Blackstone Key et les extensions The Pale Reach et The Iron Rig. Vous pouvez retrouver cette édition complète contre 39,99 € sur GOG.com.

Pour les joueurs plus patients et jouant sur PS5 ou Switch, Dredge Complete Edition va avoir droit à une édition collector physique, attendue en novembre prochain et disponible en précommande contre 89,99 € sur Amazon et Fnac.

