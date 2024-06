Dredge : la seconde extension The Iron Dig datée et une belle édition collector annoncée

Team17 et Black Salt Games ont lancé il y a un peu plus d'un an Dredge, un très sympathique jeu de simulation de pêche dans l'univers du Mythe de Cthulhu. Les développeurs ont surfé sur son petit succès pour proposer du contenu additionnel et ils dévoilent cette semaine la seconde extension payante de Dredge, qui fera suite à The Pale Reach.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la première bande-annonce de The Iron Rig, qui nous fera revisiter des zones du jeu de base, mais avec de nouveaux objectifs. Les joueurs pourront ainsi travailler avec Ironhaven Corporation pour récolter des ressources et construire une base d'opérations pour débloquer de nouveaux équipements, capacités, gadgets et consommables. La création de cette station réveille évidemment des créatures sous-marines endormies, avec plus de 50 nouveaux poissons à découvrir, de nouveaux évènements et quelques personnages inédits.

La date de sortie de The Iron Rig est fixée au 15 août 2024 dans Dredge, le jeu est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. L'extension coûtera 11,99 €, soit le double de The Pale Reach tout de même. Les joueurs vont pouvoir découvrir Dredge dans une Complete Edition, regroupant le contenu de la Deluxe Edition et donc ces extensions.

Mais ce n'est pas tout, car Team17 et Black Salt Games se sont associés à Astragon Entertainment pour proposer une édition collector de Dredge pour PS5 et Switch ! Elle inclura le jeu et ses DLC, une jaquette réversible avec un artwork inédit, une réplique de 10 cm d'un talisman de Signe de ruine, une affiche double face, une carte du jeu, un compendium avec tous les poissons et leurs horribles variantes, un message des développeurs dans une bouteille et une pièce de 6 cm double face, le tout regroupé dans une boîte exclusive. La Collector's Edition de Dredge coûtera 99,99 € et sera disponible dans le courant du mois de novembre, vous pouvez déjà la précommander à la Fnac avec 10 % de réduction. Le jeu de base est sinon disponible à partir de 21,24 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

