Duke Nukem Begins : une bande-annonce du jeu abandonné de Gearbox dévoilée

Depuis Duke Nukem 3D et Duke Nukem Forever, les joueurs n'ont plus rien à se mettre sous la dent avec le héros blond au débardeur rouge. Mais Gearbox Software a pendant un temps développé Duke Nukem Begins, un jeu de tir à la troisième personne qui a été annulé suite à un problème de droits en 3D Realms et Gearbox.

Le projet était pourtant bien lancé, le studio avait même fait appel à Janimation pour réaliser une cinématique afin de présenter Duke Nukem Begins en 2008. 13 ans plus tard, le réalisateur de cette vidéo, Gregor Punchatz, vient de la mettre en ligne, se disant toujours aussi fier du résultat accompli. Pas de gameplay donc, simplement une vidéo en images de synthèse avec le Duke et des clones pour un mode coopératif, de l'action à la troisième personne, du tir en rail-shooter et des membres arrachés, les fans auraient sans doute adoré avoir ce jeu entre les mains à l'époque, et la chanson Guerrilla Radio de Rage Against the Machine aide à se plonger dans l'ambiance.

Malheureusement, Duke Nukem Begins n'a jamais vu le jour, et nous avons eu le droit à la place à Duke Nukem Forever, la vie est parfois injuste. Les fans ont depuis pu se consoler avec Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour, vendu 19,99 € sur Amazon.