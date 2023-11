Dying Light 2 Stay Human : un crossover avec une licence d'Ubisoft lancé

Techland continue de publier du contenu additionnel dans Dying Light 2 Stay Human, il a récemment fêté Halloween avec la franchise Vampire: The Masquerade et réalisé une collaboration avec The Walking Dead. Le studio polonais continue sur sa lancée et lance désormais un évènement crossover avec une franchise d'Ubisoft.

Les joueurs de Dying Light 2 Stay Human peuvent ainsi croiser les Kensei, Sentinelles et Berserkers de For Honor dans le jeu, jusqu'au 5 décembre prochain. Ces nouveaux ennemis ont un comportement et des animations uniques pour mieux surprendre les joueurs, mais comme toujours, le but sera d'accomplir des défis pour obtenir des récompenses, les développeurs détaillent tout cela :

L'événement For Honor apporte son lot de récompenses exaltantes pour avoir vaincu des guerriers. Pour commencer, les joueurs obtiendront 5 boosters de rage après avoir rempli l'objectif de participation. Par ailleurs, l'objectif d'échauffement accordera la hache de guerre de Berserker et son plan. Terminer l'objectif personnel permettra d'obtenir la tenue de Berserker ainsi que le parapente de la faction des Vikings. Enfin, si les joueurs travaillent ensemble pour atteindre l'objectif mondial, tout le monde obtiendra le porte-bonheur de bouclier du Jarl. En plus de l'événement, les joueurs de Dying Light 2 Stay Human pourront également mettre la main sur 3 bundles For Honor. Chaque élément du Bundle de Berserker peut être récupéré en terminant les objectifs de l'événement mais le bundle peut également être acheté dans la boutique du jeu, avec les deux autres. Le Bundle de Sentinelle comprend l'épée longue de Sentinelle et son plan, la tenue de Sentinelle, le parapente de la faction des chevaliers et le porte-bonheur de fléau du fantassin. Le Bundle de Kensei est composé quant à lui du fameux nodachi de Kensei et de son plan, la tenue de Kensei, le parapente de la faction des samouraïs et du porte-bonheur de masque de Hitokiri. Chaque bundle sera disponible dans la boutique en échange de 500 points DL.

Dying Light 2 Stay Human est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver le jeu à partir de 27,89 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : MAJ Dying Light 2 Stay Human va revenir à la vie avec une tonne d'ajouts gratuits pour faire oublier ses microtransactions