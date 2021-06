E3 2021 : Ghostrunner nous rappelle qu'il sort bientôt en boîte sur Switch avec une vidéo

Ghostrunner peut déjà être considéré comme un jeu à succès, il s'est écoulé à plus de 600 000 exemplaires depuis son lancement en fin d'année dernière, et il va avoir droit à une version améliorée sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S en septembre prochain. Mais avant cela, c'est la version Switch qui fera parler d'elle.

Les développeurs et éditeurs du jeu d'action et de parkour cyberpunk ont en effet partagé une bande-annonce, uniquement en images de synthèse et sans gameplay, lors de l'IGN Expo afin de rappeler que Ghostrunner sortira en version physique sur Nintendo Switch le 30 juin prochain en Amérique du Nord.

L'Europe sera pour rappel encore mieux lotie, car la date de sortie de Ghostrunner est fixée au 25 juin par chez nous, vous pouvez déjà le précommander à 29,98 € sur Amazon.

