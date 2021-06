E3 2021 : Rocksmith+, une suite annoncée pour apprendre la guitare et la basse, en électrique ou acoustique

En fin d'année dernière, nous apprenions qu'Ubisoft recrutait des développeurs pour un jeu musical qui faisait déjà pas mal penser à Rocksmith, son titre nous permettant d'apprendre à jouer de la guitare. Eh bien, lors de l'Ubisoft Forward 2021, le studio vient d'officialiser Rocksmith+, avec une bande-annonce évidemment musicale :

Ubisoft rappelle que le premier volet a permis à plus de quatre millions de joueurs d'apprendre les rudiments de la guitare et de la basse, et il veut pousser la barre encore plus haut avec une version plus accessible, qui fonctionnera avec un système d'abonnement et permettra de jouer avec des guitares et basses, acoustiques ou électriques. Ubisoft s'est d'ailleurs associé à des constructeurs de renom comme Gibson, Epiphone et Kramer. De nouveaux arrangements seront rajoutés chaque semaine, de tous les genres de musique, et il sera même possible de créer ses propres arrangements avec le Rocksmith Workshop puis de les partager en ligne. Ubisoft rajoute :

Apprenez à jouer de la guitare acoustique, électrique ou de la basse avec Rocksmith+, le seul service d'abonnement qui offre un apprentissage interactif de la musique à l'aide d'enregistrements officiels de chansons, et une évaluation personnalisée en temps réel. Rocksmith+ a été développé sur les bases solides de la méthode Rocksmith, qui a déjà aidé près de 5 millions de personnes à apprendre la guitare.

Mais avant de se lancer dans l'aventure, Ubisoft va organiser une bêta fermée sur PC du 12 juin au 22 juillet pour permettre à quelques joueurs de découvrir de nouvelles fonctionnalités de Rocksmith+ comme le Realtime Feedback pour une détection des notes plus précise, le Riff Repeater pour contrôler la vitesse des chansons et apprendre à son rythme, ou encore la libraire musicale qui s'agrandira au fil du temps. Les inscriptions à cette phase de test sont déjà ouvertes, mais aucune date de sortie n'a été donnée pour Rocksmith+ à l'heure actuelle, mais il devrait être lancé cette année sur PC, consoles et mobiles grâce à une application dédiée.