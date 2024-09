EA SPORTS FC 25 sera encore plus authentique après cette annonce

Même si Electronic Arts n'a plus la licence FIFA, il n'a pas abandonné les jeux de football et a lancé EA SPORTS FC 24 l'année dernière. Le studio est allé négocier avec les clubs, les ligues et les joueurs pour proposer un jeu toujours plus authentique et il continue sur cette lancée avec sa suite, EA SPORTS FC 25, attendue à la fin du mois.

Cette semaine, EA Games annonce de nouveaux partenariats sur plusieurs années avec l'AS Roma, le SSC Napoli, Fenerbahçe SK, Galatasaray S.K., le FK Bodø/Glimt ou encore la ligue argentine Liga Profesional de Fútbol (LPF). EA SPORTS FC 25 proposera ainsi plus de 700 clubs et 30 ligues. Les développeurs rappellent qu'ils ont déjà l'exclusivité de l'UEFA Champions League, de l'Europa League et de l'Europa Conference League dans les modes Carrière et Tournoi, sans oublier de précédents accords avec la Premier League, la LALIGA EA SPORTS, la Bundesliga, la Ligue 1 McDonald's, la Serie A Enilive, la CONMEBOL Libertadores, la Barclays Women's Super League ou encore la National Women's Soccer League.

Du côté des stades, nous retrouverons des versions numériques fidèles du Mâs Monumental de River Plate, du De Kuip du Feyenoord Rotterdam, de l'Estádio José Alvalade du Sporting CP, de l'Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park de Galatasaray S.K. et de l'Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi de Fenerbahçe, sans oublier le Stade Bollaert-Delelis du RC Lens.

La date de sortie d'EA SPORTS FC 25 est fixée au 27 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander contre 65,99 € sur Amazon.

