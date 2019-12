eFootball PES 2020 : Mesut Özil retiré du jeu en Chine pour des raisons politiques

PES 2020 nous a plus habitués aux ajouts de contenu via ces Data Pack qu'à la suppression d'éléments, et pourtant, c'est carrément un joueur qui a été supprimé de l'expérience en Chine pour des raisons politiques.

L'affaire concerne Mesut Özil, joueur allemand d'origine turque. Il y a quelques semaines, il a posté un message de soutien aux musulmans ouïghours, communauté dont des milliers de membres auraient été récemment internés dans des camps par le gouvernement chinois pour des raisons religieuses. Problème : l'affaire n'est pas encore claire au niveau international, et le gouvernement chinois assure que de tels actes n'ont pas eu lieu. La sortie du footballeur a forcément déplue en Chine, et les entreprises nationales ont elle aussi fait bloc pour aller dans le sens des officiels, les chaînes de télévision allant jusqu'à annuler les retransmissions des derniers matchs d'Arsenal FC pour éviter de le mettre en lumière.

NetEase, société qui gère la licence Pro Evolution Soccer sur le territoire, a elle aussi réagi, en enlevant purement et simplement la représentation de Mesut Özil de PES 2020 et PES Mobile. L'éditeur motive sa décision en expliquant que « le discours a blessé les fans chinois et bafoué les valeurs d'amour et de paix du sport », assurant qu'il « ne comprend, n'accepte et ne pardonne pas » cet acte. Mesut Özil n'a en effet pas retiré ses accusations des réseaux sociaux ni développé sa pensée sur son discours. De son côté, Arsenal FC rappelle être un club « apolitique » et explique que le joueur a été biaisé par des fake news. Toujours est-il que, jusqu'à nouvel ordre, Mesut Özil n'apparaîtra plus dans les jeux vidéo PES en Chine. Après le retrait de Marco van Basten de FIFA 20, c'est un sale temps pour les avatars de footballeurs.

