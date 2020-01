Eidos Montréal (Deus Ex, Marvel's Avengers) recrute une scénariste des Far Cry

Eidos Montréal est pour l'instant surtout connu pour avoir développé les Deus Ex modernes, mais le studio appartenant à Square Enix prêtait également main-forte à Crystal Dynamics sur les récents Tomb Raider, jusqu'à développer le dernier opus en date, Shadow of the Tomb Raider. Actuellement, les deux studios planchent sur Marvel's Avengers, qui arrivera dans quelques mois sur le marché.

Eidos Montréal ne va évidemment pas s'arrêter là et vient de recruter en ce début d'année Olivia Alexander, qui était jusqu'ici scénariste chez Ubisoft. Cette dernière a débuté sa jeune carrière en tant que stagiaire à l'écriture sur Assassin's Creed Odyssey, avant d'être narrative designer sur Far Cry 5 et son spin-off Far Cry: New Dawn. Si ce dernier n'a pas trop marqué les esprits par son scénario, le cinquième opus avec Joseph Seed en antagoniste principal a séduit les joueurs à sa sortie en 2018.

Pour rappel, Marvel's Avengers est attendu le 15 mai 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, difficile donc de réellement savoir si Olivia Alexander va aider à finaliser le scénario du jeu, sans doute déjà très avancé à l'heure actuelle, où si elle va directement plancher sur les prochaines productions d'Eidos Montréal. Tous les joueurs attendent avec impatience de nouveaux opus de Deus Ex et Tomb Raider.